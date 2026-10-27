Francisco Martín se despide admitiendo "aciertos y errores" y dando las gracias a Sánchez

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Madrid, 27 oct (EFE).- El exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín ha publicado un mensaje de despedida y agradecimiento en redes sociales en el que destaca su orgullo por participar de un proyecto "empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social".

Martín, que ejercía como delegado del Gobierno en la capital desde marzo de 2023, dimitió el domingo tras quedar fuera de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado.

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Este martes, en su cuenta personal de la red social X, ha publicado un mensaje en el que asegura que se siente orgulloso de haber participado de un proyecto "verdaderamente empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social", que "merece y debe continuar" y también se despliega en Madrid "a pesar de las dificultades".

Martín asegura que termina de "andar por un camino duro y complejo, pero también apasionante" que define como "repleto de avances importantes, muchos de ellos ahora amenazados".

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El exdelegado del Gobierno también agradece en su mensaje la confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a quienes les han permitido tener responsabilidades a lo largo de unos años en los que admite que ha tenido aciertos y errores, "pero siempre persiguiendo el hacer las cosas bien".

La despedida de Martín se produce el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el cese de la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, que fuentes socialistas no descartan sustituta al dimitido. EFE

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