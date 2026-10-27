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Fátima Báñez ve en la “incertidumbre” de la IA una “oportunidad” para crear nuevos empleos

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Gijón (Asturias), 27 oct (EFE).- La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha destacado la necesidad de “transformar la incertidumbre” por el desarrollo de la Inteligencia Artificial en una “oportunidad” para aumentar la productividad y crear nuevos empleos.

“La IA transformará el mercado de trabajo, pero puede contribuir al incremento de la productividad y a la creación de nuevos empleos vinculados” a esa tecnología, ha dicho Báñez durante la conferencia en un acto por el 50 aniversario de la Federación de Empresarios del Metal de Asturias (Femetal).

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La exministra de Trabajo ha destacado que la situación geopolítica por las tensiones entre el mundo anglosajón y China, la transformación energética y el desarrollo tecnológico “provocan una sensación de incertidumbre” y un “escenario complejo” para el empresariado.

“Aunque resulte paradógico, vivimos un momento apasionante, en el que la economía mundial crece al ritmo del 3,1 por ciento y España crece por encima de la media europea”, ha añadido.

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Además, ha explicado que la economía europea se enfrenta a “sus propias vulnerabilidades”, entre ellas la “baja productividad” que viene arrastrando en los últimos años.

En la jornada Industria y Talento organizada por Femetal en el recinto Luis Adaro de Gijón, la presidenta de la Fundación CEOE ha pedido a los empresarios que actúen con “compromiso y responsabilidad” en la relación con la tecnología.

Ha asegurado que ante el momento de incertidumbre los empresarios “tiene una gran responsabilidad” para mantener y acrecentar la confianza de la gente y de los mercados.

En ese sentido, ha indicado que un informe realizado este año revela que 3 de cada 4 personas, el 75 por ciento “confían más en las empresas que en cualquier otra institución, gubernamental, política o social”.

“En un escenario mundial de incertidumbre, la empresa se ha convertido en un espacio de confianza y la confianza es un factor clave para el desarrollo”, ha afirmado. EFE

jgg/gv/jlm

(Foto)

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