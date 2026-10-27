Eslava Galán escribe sobre la Guerra Fría, un conflicto que no cree que haya finalizado

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- Casi cuarenta años han pasado desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, un acontecimiento que puso fin a la Guerra Fría. Sin embargo, el escritor e historiador Juan Eslava Galán, quien publica 'La Guerra Fría contada para escépticos' (Planeta), afirma que este conflicto todavía no ha finalizado.

"La Guerra Fría nunca se ha desconvocado. Ahora se trata de una guerra meramente comercial a la que se ha unido un nuevo integrante que es China. Mientras los demás piensan en el mañana, China piensa en el pasado mañana para convertirse en el poder dominante de la nueva era. El futuro es el Gran Hermano de Orwell", cuenta el escritor en un encuentro con periodistas.

PUBLICIDAD

Esta nueva era, que el escritor vaticina que no está demasiado lejos, se asemeja a "la caída del Imperio Romano". "La decadencia del Imperio Romano sucedió en tres siglos, pero esta vez tardará 50 años. Además, aquellos gobiernos que se convertirán en grandes potencias serán los menos democráticos, porque no necesitan el consenso del pueblo", sospecha Eslava (Arjona -Jaén-, 1948).

‘La Guerra Fría contada para escépticos’ es el libro número 14 de esta serie en la que Eslava Galán destripa varios de los momentos más destacados de la historia con un punto irónico, pero gran profundidad.

PUBLICIDAD

Este es el primer libro de esta serie en el que el escritor se adentra en la segunda mitad del siglo XX de forma extensa, recuperando varios de los conflictos de estos años, como la independencia de las colonias, el papel de China, la creación de Israel, la crisis de los misiles de Cuba, Marruecos e incluso los atentados de las Torres Gemelas y los trenes de Atocha.

Para Eslava, la Guerra Fría se resume en la caída del comunismo y la demostración de que este sistema no funcionaba en la práctica: "El comunismo es una religión moderna, se planteaba como un régimen perfecto, pero las personas somos imperfectas y no era aplicable. El comunismo siempre ha tenido grandes defensores, pero en todos los países en los que se introdujo fracasó estrepitosamente".

PUBLICIDAD

Rusia, que continúa viviendo con los resquicios de la URSS y se encuentra en "la dictadura de Putin", es a día de hoy "la mayor amenaza para las democracias", opina el escritor, que además cuenta con una nueva arma: la inteligencia artificial.

"Los rusos han tenido siempre grandes ingenieros, y eso convierte a la IA en una gran potencia a sus manos. El futuro radica en la inteligencia artificial", apunta.

PUBLICIDAD

Durante este conflicto, España estuvo la mayor parte del tiempo viviendo en la dictadura franquista, pero compartiendo desde 1953 "soberanía con Estados Unidos".

"Estados Unidos protegió a España y le concedió aceptación internacional porque necesitaba dominar el estrecho y tener bases en el país. Eisenhower llegó a un acuerdo en 1953 por el que Franco cedió parte de la soberanía a Estados Unidos hasta el día de hoy", sostiene el escritor e historiador (Premio Planeta por 'En busca del Unicornio' -1987-).

PUBLICIDAD

Así, ha definido a España como "un satélite" de EEUU. Aunque ahora "no tienen la misma soberanía que la época de Franco" y "nos reforzamos más con la Unión Europea, seguimos siendo parte de ese universo occidental en el que estábamos inscritos".

Sin embargo, a pesar de ser ese satélite, Marruecos se levanta como un factor relevante en el tablero geopolítico actual, ya que, de acuerdo al escritor, en un conflicto futuro "Estados Unidos siempre se pondría de lado de Marruecos, como protectorado que lleva siendo décadas".

PUBLICIDAD

Eslava dedica un apéndice final del libro a la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Dentro de un tiempo, en Ceuta y Melilla se inventarán una cosoberanía, comenzará a aumentar la población musulmana y reducirse la cristiana y española, hasta que al final, sin darnos cuenta, Marruecos habrá tomado las dos ciudades", vaticina.

PUBLICIDAD

En esta línea, para Eslava el principal defecto de los españoles ha sido la entrada tardía al régimen democrático que ha generado "una democracia imperfecta" por la configuración de las autonomías.

"Deberíamos haber comenzado como tabula rasa, como un mismo país. Dividirnos en 17 autonomías ha sido absurdo, pero a lo mejor en el futuro somos capaces de recapacitar e instituir una democracia verdadera", concluye. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)