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El sello del fenómeno Katseye se defiende tras las bajas en el grupo:"Estamos aprendiendo"

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Bilbao, 27 oct (EFE).- Ethiopia Habtemariam, presidenta del área musical de la compañía de entretenimiento Hybe America, ha defendido este martes en Bilbao a su compañía tras la desbandada de miembros que ha sufrido en el último año uno de sus grandes activos, el sexteto Katseye.

"Considero que son lecciones de las que todos estamos aprendiendo y nuestro objetivo es aprovechar lo mejor de este modelo para alcanzar el éxito", ha dicho a preguntas de EFE después de que dos de sus miembros decidieran tomarse un descanso indefinido en el último año, en pleno ascenso de esta banda que imita el estilo y la rígida disciplina de las formaciones de K-pop.

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Habtemariam, que ocupó su actual cargo el pasado mes de enero y que ha protagonizado una de las charlas de la jornada inaugural del congreso musical BIME, ha querido añadir que "existe una firme convicción de brindar un apoyo integral" a sus artistas, "sin importar por lo que estén pasando".

"Es un respaldo que abarca todos los aspectos", ha insistido, después de que primero Manon Bannerman y solo unos meses después Sophia Laforteza alegaran razones de salud mental para tomarse ese descanso. En ese paréntesis, además, Megan Skiendiel también tuvo que ausentarse durante un tiempo por lesiones físicas.

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Junto con Daniela Avanzini, Lara Raj y Yoonchae Jeung, fueron fichadas para formar el sexteto tras una experiencia pionera en la que se buscaron candidatas por todo el planeta que quisieran formar una banda siguiendo los parámetros de grupos célebres del pop coreano como BTS o BlackPink, un proceso de muchos meses que fue filmado y documentado para Netflix.

Precisamente al final de su charla se le ha preguntado por una de las candidatas más populares que no pasó el corte, Adela, quien actualmente triunfa en solitario tras lanzar recientemente su primer disco.

En ese sentido, aunque ha afirmado que 'Dream Academy' fue "una plataforma increíble para ella", ha recordado que estuvo muchos años lanzando música de forma independiente hasta su fichaje por Capitol Records y que "su imagen era muy distinta a la que tiene ahora".

"Así que, aunque todos seguíamos 'Dream Academy' y sabíamos que era increíble, no creo que su identidad artística estuviera tan definida como lo está hoy. Es fácil hablar a toro pasado, pero ojalá hubiéramos formado parte de ello; aun así, me alegro muchísimo por su éxito", ha concluido.

Habtemariam, que ha sostenido una carrera impresionante en la industria musical, en la que llegó a presidir la mítica Motown, ha explicado asimismo las razones que la llevaron a fichar por un gigante del entretenimiento como Hybe America, empezando por su "capacidad para conectar con el público y construir superestrellas".

En ese sentido, ha rememorado el proceso por el que se puso en marcha la nueva banda latinoamericana Santos Bravos y todo el talento que ponían a su servicio, como el productor vocal Kuk Harrell, quien previamente había trabajado con Rihanna o Rosalía.

"Recuerdo que pensé: 'Un momento, realmente están invirtiendo en este grupo'. Salí del espectáculo totalmente asombrada por el nivel de intencionalidad y el proceso de reflexión que hubo detrás de su desarrollo; es algo sumamente inusual en la industria musical y lo ha sido durante mucho tiempo", ha destacado.

Sobre sus planes de futuro, ha afirmado que quieren profundizar en el área de artistas y repertorio (A&R). "Creo que hay mucho margen para explorar —en el buen sentido— y que eso será un elemento clave para impulsar el crecimiento del negocio a nivel global". EFE

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