El sector de viajes y turismo superará en España los 269.000 millones en 2026, el 4,1% más

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Madrid, 27 oct (EFE).- El sector de viajes y turismo de España podría aporta más de 269.000 millones de euros a la economía nacional este año, lo que supone un crecimiento del 4,1 %, según prevé el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Precisamente, WTTC ha revisado al alza su anterior proyección, que apuntaba a un incremento del 3,7 %, lo que supera el crecimiento previsto para el conjunto de la economía española (2,7 %), así como el del sector de viajes y turismo en Europa (3,1 %) y a nivel mundial (2,5 %), ha indicado este martes en un comunicado.

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También se espera que los viajes de negocios internacionales sigan fortaleciéndose y que el gasto de los visitantes internacionales por motivos de negocio crezca un 8,1 % en 2026, lo que refuerza la posición de España como un destino cada vez más atractivo tanto para viajeros de ocio como corporativos.

En 2025, el sector de viajes y turismo aportó 259.000 millones de euros a la economía nacional, el 15,3 % del PIB, y sostuvo 3,2 millones de empleos, lo que equivale a uno de cada siete puestos de trabajo del país.

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"España ha demostrado que, cuando los gobiernos y el sector privado trabajan juntos con una visión compartida, los Viajes y el Turismo pueden convertirse en un potente motor de crecimiento económico, inversión y creación de empleo", ha afirmado la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid su apoyo para establecer la sede mundial del WTTC en la capital.

El WTTC identifica cuatro áreas prioritarias para respaldar la competitividad de España a largo plazo: sostenibilidad, gestión responsable de destinos, innovación y desarrollo del talento.

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Subraya la importancia de generar consensos en torno a las dimensiones social, medioambiental y económica de la sostenibilidad, así como de avanzar hacia una gestión de destinos más equilibrada mediante la diversificación de destinos, la reducción de la estacionalidad, la dispersión de los visitantes y una atención continua al bienestar de los residentes.

La organización también pide un mayor apoyo a la digitalización y a la adopción de la inteligencia artificial en el sector, junto con inversión en competencias y formación de los trabajadores. EFE

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