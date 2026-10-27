El gasto en pensiones asciende a 14.540 millones en octubre, un 6,3 % más

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Madrid, 27 oct (EFE).- El gasto en pensiones ascendió a 14.540 millones de euros en octubre, un 6,3 % más que en el mismo mes del pasado año, tras abonar 10,6 millones de pensiones a 9,6 millones de personas.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en 1.376,1 euros en octubre, un 4,6 % más, con la pensión media de viudedad en 976,7 euros y la de jubilación -que reciben dos tercios de los pensionistas-, en 1.577,6 euros.

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También hay grandes diferencias entre las diferentes pensiones de jubilación, ya que mientras la media del régimen general se situó en 1.735,9 euros, en línea con la de los trabajadores del mar (1.742 euros), esta fue muy superior para los de la minería del carbón (3.006,1 euros) y muy inferior para los autónomos (1.063,5 euros).

Las pensiones medias para los nuevos jubilados -dados de alta en septiembre, últimos datos disponibles- se situaron en 1.758 euros.

De acuerdo a los datos, la mayor parte de la nómina de las pensiones de octubre se dedicó a abonar las pensiones de jubilación (10.692,9 millones) y el resto, a las de viudedad (2.289,8 millones), incapacidad permanente (1.333,8 millones), orfandad (184,6 millones) y en favor de familiares (38,8 millones).

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Entre enero y septiembre se han registrado 282.221 nuevas altas de pensión de jubilación, un 11,5 % de ellas demoradas de manera voluntaria, 6,7 puntos más que en 2019, lo que ha permitido elevar la edad media de acceso a la jubilación hasta los 65,4 años, un año más que en 2019 (64,4 años).

De hecho, en este periodo, el 68,9 % de los jubilados accedieron a su condición con la edad ordinaria de jubilación.

En octubre, 81.082 pensiones se abonaron a personas que continúan trabajando, con una cuantía media de 1.053,7 euros al mes, y más de 1,7 millones de pensiones contaron con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 76,7 euros. EFE

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