El empleo suma 73.600 ocupados y el paro registra su mayor avance en verano desde el covid

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Madrid, 27 oct (EFE).- El mercado laboral sumó 73.600 ocupados en el tercer trimestre del año, hasta registrar un nuevo récord de 22,85 millones de trabajadores, en el avance más moderado para los meses de verano desde 2019, pese al impulso del empleo extranjero y femenino.

Al mismo tiempo, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro subió también en el tercer trimestre en 95.900 personas, hasta los 2,59 millones de personas y una tasa del 10,18 %, el mayor incremento para este periodo desde la pandemia.

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El incremento del empleo en 73.600 personas es compatible con un aumento del paro en 95.900 personas, debido a que la población activa creció en 169.500 hasta las 25.443.800 personas que trabajan o buscan un empleo.EFE