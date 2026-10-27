El bisnieto de Mussolini marca su primer gol en la Serie A con el Lazio

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Roma, 27 oct (EFE).- Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, marcó este martes su primer gol en Serie A con el Lazio en la victoria por 2-6 ante el Sassuolo, en la novena jornada de la Serie A.

El lateral derecho, de 23 años, anotó el 1-3 en el minuto 16 al aprovechar un centro de Kenneth Taylor desde la banda.

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El balón atravesó el área sin que Mattia Zaccagni ni Tijjani Noslin llegaran a tocarlo y Floriani Mussolini se deslizó para rematarlo y batir a Stefano Turati, guardameta del Sassuolo.

El tanto fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero el VAR lo dio por válido al comprobar que ninguno de sus compañeros había intervenido en la jugada.

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El gol contribuyó a la victoria del equipo dirigido por Gennaro Gattuso, que se colocó líder en solitario a la espera de lo que haga el Inter de Milan este miércoles y se mantiene invicto, con ocho victorias y un empate.

Floriani Mussolini, formado en las categorías inferiores del Roma antes de pasar al Lazio en 2016, jugó cedido en varios equipos, entre ellos el Juve Stabia y el Cremonese, antes de regresar al conjunto romano.

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Es hijo de Alessandra Mussolini y bisnieto del político y dictador italiano, fundador del fascismo, que gobernó Italia durante gran parte del periodo entre 1922 y 1943.

Aunque el jugador intentó mantener siempre su carrera al margen de la figura de su bisabuelo.

En una entrevista en 2024, afirmó que Benito Mussolini fue "una figura muy importante para Italia", y aseguró que las cuestiones relacionadas con su apellido no le interesaban y que su trabajo no tenía nada que ver con ellas. EFE

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