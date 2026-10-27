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China rechaza las palabras que "hieran al pueblo chino" tras polémica de Mbappé

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Pekín, 27 oct (EFE).- China advirtió este martes de que las palabras y los actos que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad", en respuesta a la polémica desatada en el país por las declaraciones del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

Así respondió el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun en una rueda de prensa rutinaria al respecto de la controversia generada por la respuesta de Mbappé durante una reciente entrevista, al ser preguntado por su 'meme' favorito.

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El jugador declaró: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". En su intervención, el deportista no mencionó específicamente el nombre de ningún dirigente.

En los últimos meses, un 'meme' del jugador del Real Madrid que muestra su cara superpuesta en un retrato del exlíder chino Mao Zedong se hizo popular en las redes sociales entre aficionados que satirizan al futbolista francés.

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La empresa Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió hoy comunicados oficiales en la red social local Weibo para confirmar la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador, aunque sin precisar los hechos exactos que motivaron la decisión.

Las compañías Mengniu y Milkground también comunicaron este martes el fin de su cooperación con Mbappé y expresaron su rechazo a cualquier comportamiento que hiera los sentimientos del pueblo chino.

A estos anuncios se sumó la televisión estatal china CCTV, que suspendió desde la noche del lunes las retransmisiones de la Liga española y de los partidos relacionados con Mbappé, además de retirar los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista, según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires". EFE

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