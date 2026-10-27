Cae en España una de las mayores redes de tráfico de hachís de Marruecos con 87 detenidos

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Madrid, 27 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 86 personas relacionadas con una de las mayores redes de tráfico de hachís procedente de Marruecos en una operación en siete provincias españolas en la que se han intervenido casi once toneladas de esta droga y ha permitido arrestar a su líder en la localidad marroquí de Tánger.

Se trata de la última fase del operativo iniciado en 2025 sobre esta red asentada en España dedicada a introducir miles de kilos de droga al mes desde Marruecos para distribuirlos en España y otros países europeos, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones, ha informado este martes la Dirección General de la Policía.

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El principal responsable de la organización, que permanecía fugado desde marzo cuando abandonó su domicilio en una urbanización de lujo de Madrid, fue localizado y detenido el pasado día 8 en Tánger y se encuentra en prisión en Marruecos pendiente del proceso para ser extraditado a España.

Esta persona dirigía la logística de la red, desde las negociaciones con los proveedores en Marruecos hasta la planificación de los transportes marítimos y por carretera, la adquisición de vehículos e inmuebles para almacenar la droga y la coordinación de las personas encargadas de su recogida, traslado, custodia y distribución.

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En España han sido detenidas 86 personas, de ellas 65 en Madrid, 10 en Guadalajara, cinco en Valencia, tres en Málaga y una en Burgos, Almería y Girona como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales; para 18 de ellas se ha decretado el ingreso en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional que ha dirigido la operación.

Los agentes han desmantelado siete puntos de almacenamiento de droga y han llevado a cabo 33 registros, de ellos 23 en Madrid, siete en Guadalajara, dos en Málaga y uno en Valencia, en los que han incautado 10,8 toneladas de hachís, 21,8 kilos de marihuana, dos armas largas, otras cuatro prohibidas, 25 vehículos, 15 relojes de lujo y casi 466.000 euros.

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La sustancia estupefaciente era introducida a través de las costas españolas procedente de Marruecos y transportada hasta Madrid para su custodia y posterior distribución por España y el resto de Europa.

La operación se inició a principios de 2025 cuando se tuvo conocimiento de que los presuntos responsables de la organización utilizaban plataformas de mensajería encriptada para dirigir su actividad delictiva.

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A través de estas plataformas la cúpula de la red gestionaba la entrada del estupefaciente coordinando su traslado a viviendas de alquiler y urbanizaciones residenciales que operaban como 'guarderías' destinadas a su almacenaje y posterior entrega a distribuidores menores.

Después blanqueaban los ingresos de la droga con adquisición de créditos fraudulentos mediante testaferros, cobro de nóminas falsas, emisión de facturas falsificadas a través de empresas fantasmas y compraventa de vehículos de lujo e inmuebles.

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Uno de los primeros enclaves desmantelados fue una vivienda situada en el barrio madrileño de Las Tablas, donde en diciembre de 2025 los agentes intervinieron más de 2,1 toneladas de hachís.

El pasado marzo se produjo una primera oleada de detenciones de integrantes de la cúpula de la organización pero su principal responsable consiguió escapar.

A finales de junio los agentes desmantelaron dos nuevos puntos de almacenamiento, un domicilio a las afueras de Madrid, donde se intervinieron más de 960 kilos de hachís y 12 de cogollos de marihuana, y otra vivienda en el barrio madrileño de Sanchinarro, donde se incautó una tonelada de hachís.

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Posteriormente se registró una nave industrial en Silla (Valencia) en la que se intervinieron 4,6 toneladas de hachís que iban a ser trasladadas a Madrid y otro punto de almacenamiento en un ático del barrio madrileño de El Cañaveral, donde se incautaron 2,1 kilos de hachís. EFE