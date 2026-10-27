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Bucsa, a octavos de final

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- La española Cristina Bucsa, 42 de la WTA, se ha clasificado para los octavos de final del torneo de tenis de Tokio, al imponerse este martes en dos mangas a la francesa Diane Parry.

Bucsa invirtió una hora y 26 minutos en superar a la jugadora francesa por 7-5 y 6-1 y ahora se medirá a la australiana Maya Joint, procedente de la previa, que se deshizo de la rumana Sorana Cirstea, sexta cabeza de serie, por 6-3 y 7-6 (4).

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El triunfo es un impulso moral para la cántabra, que había perdido sus seis anteriores encuentros (incluida la Copa Billie Jean King). De hecho no ganaba en el cuadro individual de un torneo desde septiembre en Guadalajara (México), donde alcanzó las semifinales, con derrotas sucesivas en la gira asiática en Pekín, Wuhan y Ningbo. EFE

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