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Abascal acusa a Sánchez de favorecer un clima de violencia contra Vox

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Plasencia, 27 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes en Plasencia (Cáceres) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de favorecer un clima de violencia contra Vox y cree que los ataques a los actos de su partido pretenden impedir que se hable de la corrupción que atribuye al Ejecutivo y de las propuestas de la formación.

"Solo los actos de Vox están siendo atacados con violencia y solo contra Vox hay un intento de intimidación", ha afirmado Abascal, durante un acto de precampaña y rodeado de evidentes medidas de seguridad.

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En sus declaraciones a los medios, ha acusado a Sánchez de "juntar a todos los extremistas de España" y aludir a incidentes registrados en distintos puntos del país.

El dirigente también ha defendido el acuerdo con el Partido Popular para el Senado y ha asegurado que ambas formaciones mantienen diferencias en cuestiones como la prioridad nacional, la remigración y la desregulación.

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El acuerdo, ha explicado, permite que quienes no comparten las propuestas de Vox puedan votar al PP y no se vean obligados a votar a "una mafia como la que preside Pedro Sánchez".

Ha añadido que su partido se dirige también a los votantes de izquierda y ha asegurado que hay personas que antes votaron al PSOE o a Podemos que se identifican con el mensaje de Vox o con la prioridad nacional.

Además, ha criticado a la izquierda por recurrir, a su juicio, a discursos sobre la Guerra Civil y los enfrentamientos del pasado para defender que la política se centre en los problemas que, según ha dicho, preocupan a la ciudadanía, como las dificultades para llegar a fin de mes, pagar la vivienda y formar una familia.

Acompañado del líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha señalado la prioridad nacional, la remigración, la bajada de impuestos y la desregulación como ejes de su campaña electoral, y ha asegurado que su partido ofrece el mismo mensaje en toda España, sin distinciones territoriales.

Ha afirmado que en todas partes escucha "los mismos problemas", entre ellos la situación del campo, las dificultades de las pymes y los autónomos, la demanda de una mejor sanidad, el acceso a la vivienda y el rechazo a la inmigración, para agregar: "y en todas partes ofrecemos las mismas respuestas". EFE

epd/csc/aam

(foto) (vídeo)

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