Abascal acusa a Sánchez de favorecer un clima de violencia contra Vox

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Plasencia, 27 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes en Plasencia (Cáceres) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de favorecer un clima de violencia contra Vox y cree que los ataques a los actos de su partido pretenden impedir que se hable de la corrupción que atribuye al Ejecutivo y de las propuestas de la formación.

"Solo los actos de Vox están siendo atacados con violencia y solo contra Vox hay un intento de intimidación", ha afirmado Abascal, durante un acto de precampaña y rodeado de evidentes medidas de seguridad.

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En sus declaraciones a los medios, ha acusado a Sánchez de "juntar a todos los extremistas de España" y aludir a incidentes registrados en distintos puntos del país.

El dirigente también ha defendido el acuerdo con el Partido Popular para el Senado y ha asegurado que ambas formaciones mantienen diferencias en cuestiones como la prioridad nacional, la remigración y la desregulación.

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El acuerdo, ha explicado, permite que quienes no comparten las propuestas de Vox puedan votar al PP y no se vean obligados a votar a "una mafia como la que preside Pedro Sánchez".

Ha añadido que su partido se dirige también a los votantes de izquierda y ha asegurado que hay personas que antes votaron al PSOE o a Podemos que se identifican con el mensaje de Vox o con la prioridad nacional.

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Además, ha criticado a la izquierda por recurrir, a su juicio, a discursos sobre la Guerra Civil y los enfrentamientos del pasado para defender que la política se centre en los problemas que, según ha dicho, preocupan a la ciudadanía, como las dificultades para llegar a fin de mes, pagar la vivienda y formar una familia.

Acompañado del líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha señalado la prioridad nacional, la remigración, la bajada de impuestos y la desregulación como ejes de su campaña electoral, y ha asegurado que su partido ofrece el mismo mensaje en toda España, sin distinciones territoriales.

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Ha afirmado que en todas partes escucha "los mismos problemas", entre ellos la situación del campo, las dificultades de las pymes y los autónomos, la demanda de una mejor sanidad, el acceso a la vivienda y el rechazo a la inmigración, para agregar: "y en todas partes ofrecemos las mismas respuestas". EFE

epd/csc/aam

(foto) (vídeo)