65-76. Al Kids&Us Manresa le basta con un buen último cuarto para ganar en Bulgaria

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- Al Kids&Us Manresa le bastó con un buen último cuarto para ganar este martes en Bulgaria al débil Balkan Bovtegrado por 65-76 y mantenerse así entre los cuatro primeros clasificados del grupo D de la Eurocopa de baloncesto.

Un parcial de 15-22 en los últimos diez minutos fue clave para que los del Bages asaltaran la pista del colista, en un partido que fue más complicado de lo previsto, ya que el equipo búlgaro consiguió ponerse por delante a mediados del tercer periodo.

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Los catalanes arrancaron el partido en Bulgaria con buenas sensaciones, con la segunda unidad comandada por Lucas Beaufort sumando desde el inicio, lo que provocó la primera ventaja visitante (10-15, min. 5).

El equipo dirigido por Diego Ocampo no se relajó, y rápidamente empezaron a entrar los triples. Precisamente, uno de Lukasz Kolenda disparó a los suyos justo en el tramo de partido en el que el Balkan mejoró sus porcentajes desde la media distancia (15-22, min. 8).

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La defensa de los búlgaros fue excesivamente blanda, lo que el Kids&Us Manresa aprovechó para mantener su amplia ventaja y acabar el periodo con un 17-25 que hizo olvidar rápidamente la mala dinámica del equipo en competición nacional.

Sin embargo, el guión cambió en el segundo cuarto, con un Balkan más físico gracias al buen hacer en pista del excanterano del Barça Gael Bonilla, que anotó con relativa facilidad en diversas situaciones de poste bajo (24-28, min. 13).

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Ante la mejoría local, el marcador se apretó, pero en los manresanos apareció la figura de Pierre Oriola para mantener a los suyos por delante en un segundo cuarto pobre en cuanto anotación en su equipo (33-36, min. 18).

En el tramo final de primera mitad, no hubo apenas canastas, tan sólo un triple por equipo, y se llegó al descanso con un 36-39 que no gustó nada a Ocampo, que vio cómo su equipo bajó notablemente el nivel en el segundo cuarto.

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En la reanudación, el Kids&Us Manresa siguió con las malas sensaciones del periodo anterior, y el Balkan sorprendió tomando la delantera en el marcador tras una buena acción en transición de Ulrich Chomche (45-44, min. 25).

Cuando peor estaba el panorama, los catalanes volvieron a conectarse al partido y el buen hacer en el poste bajo de Eric Vila permitió a los suyos ponerse por delante de nuevo (47-48, min. 28).

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Las sensaciones en el Kids&Us Manresa mejoraron con el paso de los minutos y acabaron el tercer cuarto con un 50-54 que no dejó ni mucho menos el partido sentenciado.

En los últimos diez minutos de partido, los manresanos fueron a por todas, y JD Notae, que empezó a entonarse desde la larga distancia en el día de su cumpleaños, disparó a los suyos hasta los nueve puntos de ventaja (55-64, min. 34).

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La máxima centaja fue en aumento poco a poco una vez el Balkan bajó definitivamente los brazos y otra acción de mérito de Oriola bajo canasta sentenció el partido en el Bovtegrado Arena (59-76, min. 38).

El Kids&Us Manresa sumó así la tercera victoria de la temporada en la Eurocopa y sigue en la zona privilegiada de la tabla que le daría acceso a jugar los octavos de final.

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- Ficha técnica:

65 - Balkan Bovtegrado (17+19+14+15): McCoy (21), Okwera (3), Chomche (6), Toshkov (14), Grozev (-) -cinco inicial-; Bonilla (8), Stoimenov (6), Ducas (5), Ivanov (2) y Mathon (-).

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76 - Kids&Us Manresa (25+14+15+22): Bassas (4), Kolenda (6), Tamba (4), Vila (13), Ongenda (8) -cinco inicial-; Beaufort (10), Notae (22), Naspler (-), Erichsen (-), Oriola (9) y Minchev (-).

Árbitros: Ilija Belosevic, Maxime Boubert y Marko Mustapic. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de baloncesto disputado en el Arena Bovtegrado. EFE

jvs/vmc/sab