Espana agencias

Pimec Comerç reclama ayudas urgentes para los comercios saqueados en Barcelona

Guardar

La entidad ha expresado su apoyo a los comerciantes perjudicados y ha reclamado a las administraciones una respuesta "inmediata" con el fin de que estos negocios no asuman solos las consecuencias de unos actos vandálicos "que han provocado destrozos, cierres forzosos e importantes pérdida de actividad", asegura.

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha opinado que los comerciantes "no pueden acabar pagando las consecuencias de unos actos vandálicos de los cuales son víctimas".

PUBLICIDAD

Barcelona debe ser una ciudad segura "para quien vive en ella, para quien la visita y para quien cada mañana levanta la persiana", ha añadido.

Entre las medidas propuestas, la patronal reclama ayudas directas de emergencia, compensaciones por los días de cierre forzoso y bonificaciones o devoluciones de tasas municipales vinculadas a actividades o servicios que no se hayan podido utilizar.

PUBLICIDAD

También plantea crear una oficina única de atención a los comerciantes afectados para agilizar los trámites relacionados con las aseguradoras, las denuncias, los peritajes y las solicitudes de ayudas.

Pimec Comerç ha pedido también al Ayuntamiento de Barcelona una reunión urgente con representantes del sector comercial y del sector asegurador para concretar un plan de apoyo con plazos definidos, criterios transparentes de indemnización y una dotación presupuestaria suficiente para atender las necesidades de los establecimientos afectados.

Por su parte, el presidente de Pimec Barcelona ciudad, Àlex Goñi, ha subrayado que el comercio es una parte esencial de la vida de Barcelona y que las consecuencias de un saqueo o de un cierre provocado por la violencia van más allá del propio negocio.

Además de las ayudas económicas, la patronal ha reclamado medidas efectivas de prevención para evitar que se repitan episodios de esta gravedad.

La entidad ha señalado que el derecho de manifestación y protesta es fundamental en una sociedad democrática, pero ha subrayado que no puede justificar la violencia, los saqueos ni la destrucción de establecimientos.

Por ello, ha exigido una respuesta contundente de las administraciones que combine el apoyo a los comerciantes afectados con medidas para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 octubre

Investigadores del CSIC crean un nanomaterial capaz de enfriar superficies sin electricidad: hasta 13 ºC menos de temperatura

Este nuevo nanomaterial, fabricado a gran escala, podría reducir un 20% el consumo de energía mundial

Investigadores del CSIC crean un nanomaterial capaz de enfriar superficies sin electricidad: hasta 13 ºC menos de temperatura

Cae una red de trata en Sevilla que imponía deudas de 10.000 euros a mujeres captadas en Latinoamérica con falsas promesas de empleo

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas y ha identificado a 22 mujeres que eran explotadas por la organización en distintas provincias

Cae una red de trata en Sevilla que imponía deudas de 10.000 euros a mujeres captadas en Latinoamérica con falsas promesas de empleo

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Pablo Motos recibirá a Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody en cuatro noches que combinarán actualidad, cine y música

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato