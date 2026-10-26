Pimec Comerç reclama ayudas urgentes para los comercios saqueados en Barcelona

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La entidad ha expresado su apoyo a los comerciantes perjudicados y ha reclamado a las administraciones una respuesta "inmediata" con el fin de que estos negocios no asuman solos las consecuencias de unos actos vandálicos "que han provocado destrozos, cierres forzosos e importantes pérdida de actividad", asegura.

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha opinado que los comerciantes "no pueden acabar pagando las consecuencias de unos actos vandálicos de los cuales son víctimas".

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Barcelona debe ser una ciudad segura "para quien vive en ella, para quien la visita y para quien cada mañana levanta la persiana", ha añadido.

Entre las medidas propuestas, la patronal reclama ayudas directas de emergencia, compensaciones por los días de cierre forzoso y bonificaciones o devoluciones de tasas municipales vinculadas a actividades o servicios que no se hayan podido utilizar.

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También plantea crear una oficina única de atención a los comerciantes afectados para agilizar los trámites relacionados con las aseguradoras, las denuncias, los peritajes y las solicitudes de ayudas.

Pimec Comerç ha pedido también al Ayuntamiento de Barcelona una reunión urgente con representantes del sector comercial y del sector asegurador para concretar un plan de apoyo con plazos definidos, criterios transparentes de indemnización y una dotación presupuestaria suficiente para atender las necesidades de los establecimientos afectados.

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Por su parte, el presidente de Pimec Barcelona ciudad, Àlex Goñi, ha subrayado que el comercio es una parte esencial de la vida de Barcelona y que las consecuencias de un saqueo o de un cierre provocado por la violencia van más allá del propio negocio.

Además de las ayudas económicas, la patronal ha reclamado medidas efectivas de prevención para evitar que se repitan episodios de esta gravedad.

La entidad ha señalado que el derecho de manifestación y protesta es fundamental en una sociedad democrática, pero ha subrayado que no puede justificar la violencia, los saqueos ni la destrucción de establecimientos.

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Por ello, ha exigido una respuesta contundente de las administraciones que combine el apoyo a los comerciantes afectados con medidas para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes. EFE