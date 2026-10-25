Vox y Aliança Catalana vinculan los actos vandálicos en Barcelona con la inmigración

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Vox y Aliança Catalana han vinculado los actos vandálicos acaecidos este pasado sábado en el centro de Barcelona con la inmigración, pues han dado por hecho que los altercados los protagonizaron "jóvenes extranjeros", si bien se desconoce la identidad de los detenidos.

En un vídeo publicado en las redes sociales frente a unos de los establecimientos vandalizados anoche en Barcelona, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este domingo que la noche de disturbios y destrozos la protagonizaron "cientos de jóvenes extranjeros".

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"Hace tiempo que denunciamos que lo que ocurría en Francia e Italia pasaría en España, que no será una excepción si -el presidente del Gobierno- Pedro Sánchez continúa en Moncloa", ha señalado Garriga, que ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje electoral: "El 29N o Vox o el caos".

En la misma línea, la líder de Aliança Catalana -formación que no se presenta a las elecciones generales-, Sílvia Orriols, ha escrito en X: "No son estudiantes indignados pidiendo mejor climatización en las aulas, son inmigrantes subsidiados destruyendo Cataluña".

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Según el último balance de los Mossos d'Esquadra, un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 72 menores, y quince policías han quedado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, en los que se produjeron saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía.

Como es habitual en estas situaciones, los Mossos d'Esquadra no han dado a conocer la identidad, la nacionalidad o el origen de los detenidos. EFE

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