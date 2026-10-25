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Tenerife será sede el próximo año de la feria internacional de música Womex

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 oct (EFE).- Tenerife será sede el próximo año de la próxima edición de la feria internacional de música Womex, que este domingo ha concluido en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha reunido a unos 2.500 delegados de 90 países, además de artistas, periodistas y representantes de la industria musical.

Según han informado sus organizadores en un comunicado, la feria celebrada en la capital grancanaria desde el pasado 21 de octubre, ha concluido con una gala que en la que se han entregado los premios creados en 1999 para rendir homenaje a los logros excepcionales en el ámbito de la música mundial a nivel internacional: la excelencia musical, la relevancia social, el éxito comercial, el impacto político o la trayectoria profesional.

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En esta edición, el premio a la artista fue para Luzmila Carpio, referente indígena de habla quechua procedente de las llanuras del Altiplano boliviano, que lleva seis décadas actuando, grabando y publicando música de forma ininterrumpida; y Jail Time Record, un sello discográfico y colectivo de artistas con sede en New Bell, la prisión central de Douala, en Camerún.

El proyecto fue fundado en 2018 por la artista visual italiana Dione Roach y el DJ y productor Steve Happi, plataforma para que raperos, cantantes, músicos y productores encarcelados creen hip-hop, trap, drill y afro-house en el estudio de la prisión, y graben videoclips en sus pasillos y patios.

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El proyecto también se ha extendido a otras instituciones, como la prisión de Ngoma, en Douala, y la prisión de Maco, en Uagadugú (Burkina Faso), así como fuera de los muros de la cárcel, ya que su estudio en Douala constituye un vínculo fundamental para que los exreclusos se reintegren en la sociedad en general.

Se trata de un "instrumento de resistencia" para mejorar la vida de estas personas, tal como expresó Emily Dust, DJ, productora, locutora y curadora musical británica al presentar el premio.

Mediante un vídeo remitido, el propio Steve Happi agradeció a Womex este galardón dada la dimensión social y de integración del proyecto.

En cuanto a Carpio, destaca la nota que su música se basa en canciones y estilos tradicionales de los quechuas y otros pueblos indígenas bolivianos, creando su propio estilo distintivo en torno a su enorme registro vocal, propio de la ópera, y con melodías a menudo inspiradas en las aves autóctonas de los Andes.

Luzmila Carpio recogió el galardón de manos de Luisa Piñeros, comunicadora social y periodista cultural con 24 años de experiencia en medios y especializada en la música colombiana y sus expresiones.

"Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto", ha manifestado Carpio, hablando en quechua, la lengua a la que se debe.

La gala ha sido presentada por Mercedes Caxaj, gestora cultural y promotora de las artes afincada en Ontario, Canadá, reconocida por su labor en la internacionalización de la música global.

La fundadora de The Midi Music Company (MMC), Wozzy Brewster, en 1995 y destacada innovadora creativa, mánager musical y defensora del desarrollo de talentos juveniles en el Reino Unido, ha intervenido también en la gala de clausura de la feria y ha expresado la satisfacción de la organización de Womex 2026 Gran Canaria por los resultados de esta edición, la segunda que acoge la isla.

El concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez, y el director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Conrado Álvarez, acompañados del representante de Womex para España, Antón Martinez y su productora ejecutiva, Cecilia Carballido, así como de los responsables de la producción local, Juan Salán y Santi Gutiérrez, han estado presentes también en la clausura. EFE

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