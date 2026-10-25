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Seminci lamenta el fallecimiento de José Luis García Sánchez, un "imprescindible" del cine

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Valladolid, 25 oct (EFE).- La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha lamentado este domingo el fallecimiento del cineasta salmantino José Luis García Sánchez, a quien han calificado como "una figura imprescindible del cine español".

Director, guionista y autor de una filmografía marcada por la mirada crítica, el humor y la reivindicación de la cultura popular, García Sánchez fue reconocido con la Espiga de Honor de Seminci 2017 y su fallecimiento ha sorprendido en la tercera jornada del festival, que celebra del 23 al 31 de octubre su edición número 71, en la que se le ha recordado con diversas menciones en las presentaciones de las películas proyectadas este domingo.

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"Su cine y su compromiso con la libertad creativa forman parte de la historia de nuestro cine. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de profesión", ha señalado Seminci en su perfil oficial de X.

José Luis García Sánchez fue homenajeado en este festival en el año 2017, cuando recibió en Valladolid una Espiga de Oro como recompensa a una carrera en la que sobresalen largometrajes como 'Las truchas', con la que ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín en 1978, 'Colorín colorado', 'La corte del Faraón', 'Divinas palabras' o 'Tirano Banderas', por la que obtuvo el Goya al mejor guion adaptado en 1993.

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Nacido en Salamanca, García Sánchez ha fallecido a los 85 años en Madrid, según ha informado este domingo la Academia de Cine.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han lamentado este domingo, también a través de sus redes sociales, la muerte del director.

"En las películas del director y guionista José Luis García Sánchez pervivirá siempre un lúcido retrato de la España contemporánea. Se ha ido un cineasta de altura, que con genio e ironía supo comprender y divulgar la cultura española en todo el mundo. Mi sincero pésame a su familia y allegados", ha escrito Urtasun en su cuenta de la red social Bluesky.

Por su parte, Pedro Sánchez ha afirmado que echará de menos la genialidad de "un gran director, productor y guionista, pero sobre todo un gran amigo y una buena persona". EFE

tlg-bca/icn

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