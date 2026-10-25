Pisarello pide investigar quién hay tras los incidentes, que "desactivan" otras protestas

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, ha pedido este domingo que se investigue "qué y quién hay detrás" de los incidentes registrados anoche en el centro de la capital catalana porque, ha dicho, esos disturbios buscan "desactivar" las movilizaciones reivindicativas de otros jóvenes.

En un mensaje lanzado a las redes sociales, Pisarello dice que desde hace unas semanas hay "acampadas y protestas masivas, plurales, en defensa del derecho a vivienda, educación y salarios dignos".

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"De repente -agrega-, grupos fascistas salen a atacar a los manifestantes y se producen convocatorias 'anónimas', coordinadas, llamando al saqueo en Barcelona y Madrid. Hay que investigar qué y quién hay detrás".

Piesarello subraya que están "demasiado acostumbrados a las operaciones e injerencias", que busca "instrumentalizar el malestar de la juventud para desactivar las movilizaciones contra el rentismo y la precariedad, criminalizando el legítimo derecho a la protesta".

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Los incidentes de anoche se desarrollaron en la plaza de Cataluña y su entorno, un espacio en el que desde hace semanas hay una acampada a favor del acceso a la vivienda.

Los disturbios, de los que se han desmarcado los acampados, se saldaron con un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 72 menores, y quince policías heridos, cuatro de ellos graves.

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La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Catalunya de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por la red social TikTok y similar a las de otras concentraciones de protesta habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, alguna de las cuales desembocaron en incidentes violentos. EFE