Meritxell Neddermann: "No se pueden ganar muchos 'royalties' con canciones sofisticadas"

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Guillermo Cabellos

Barcelona, 25 oct (EFE).- La artista catalana Meritxell Neddermann publica 'Classic Electro Drama', un disco en el que conviven su formación musical clásica y sus inclinaciones hacia el pop contemporáneo, lo que da como resultado un trabajo armónicamente complejo sobre el que la cantante lamenta en una entrevista con EFE que "no se pueden ganar muchos 'royalties' con canciones sofisticadas".

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En el disco, su tercer largo, Neddermann (Vilassar de Mar, Barcelona, 1990) ve tres patas que ya se anuncian en el título: el 'Classic' apunta a su bagaje como pianista, el 'Electro' responde a su mirada hacia la contemporaneidad, reforzada por una grabación analógica que aporta "calidez"; y el 'Drama' brota de la decepción generalizada que envuelve a la mayoría de sus letras.

"Tenía muchas ganas de crear algo inspirado en las armonías y melodías clásicas y, a nivel sonoro, buscaba algo más sucio de lo que venía haciendo, con aparatos un poco 'vintage' de los años 70. Luego está el drama, porque es la espina dorsal de todas las historias y las canciones que me atraviesan", confiesa la cantante.

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Sobre las letras, la catalana cuenta que "algunas hablan de una decepción, de haber pensado que alguien era de una manera y darme cuenta de que estaba muy equivocada o muy ciega", aunque también las hay "más humorísticas y ligeras".

Es el caso de 'Royalties', pieza que nació de la reflexión de que "no se pueden ganar muchos 'royalties' con canciones sofisticadas", idea que la llevó a enumerar una serie de situaciones en las que se sentía "muy inconsistente", como el hecho de tener que actuar en festivales pese a no tener ganas.

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En cuanto al trasfondo del tema, Neddermann insiste en que intenta no instalarse en la queja, a la vez que considera que "están pasando cosas muy interesantes en el mainstream", aunque a veces se sorprende del éxito de ciertas canciones.

Donde sí que ve fuerza y calidad es en la escena catalana, ya que cree que está en un momento de "mucho talento y proyectos superinteresantes", entre los que cita a Mar Pujol, Marina Herlop, las Tarta Relena, Magalí Datzira, Vernat o su hermana, Judit Neddermann.

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También muestra su estupor ante el hecho de que muchos de estos artistas tengan poca visibilidad dentro del circuito local: "Me sorprende un poco que haya habido un boom de la cultura de festivales y que no haya espacio para la gente de aquí, porque es como si en Glastonbury solo hubiera estadounidenses. A veces, lo propio no se valora tanto".

Por lo pronto, Neddermann ha estrenado 'Classic Electro Drama' (Panda Records) en una galería de arte en Barcelona, en un formato a piano que pretende poner el instrumento "en el centro", algo alejado de las convenciones de la música de masas.

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Además, su intención es llevar el disco por todo el mundo, ya que considera que el catalán, idioma en el que están escritas la mayoría de canciones —aunque también haya temas en castellano e inglés—, no es una barrera.

"Donde más me impactó la respuesta del público fue en Buenos Aires, porque son unos oyentes excelentes y se sabían las letras en catalán. Estaban a tope y les hacía como gracia", recuerda Neddermann, cuya pieza más escuchada en Spotify es 'Amar y ser amado', colaboración que apareció en el último disco del uruguayo Jorge Drexler, artista al que ha acompañado como teclista en su anterior gira.

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"Tocar con él es genial, tiene un equipo fantástico que se ha convertido como en una familia. Los viajes son maravillosos, a lugares increíbles y estamos muy bien arropados. Musicalmente es de una calidad excelsa y, a nivel personal, también ha sido perfecto hacer algo así, girar por el mundo y llenar salas y estadios", confiesa Neddermann, que se ha bajado de este tour para centrarse en 'Classic Electro Drama', que presentará a lo largo del año en Vic, Girona, Figueres, Lleida y Toulouse. EFE

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(foto)