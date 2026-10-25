Espana agencias

Meritxell Neddermann: "No se pueden ganar muchos 'royalties' con canciones sofisticadas"

Guardar

Guillermo Cabellos

Barcelona, 25 oct (EFE).- La artista catalana Meritxell Neddermann publica 'Classic Electro Drama', un disco en el que conviven su formación musical clásica y sus inclinaciones hacia el pop contemporáneo, lo que da como resultado un trabajo armónicamente complejo sobre el que la cantante lamenta en una entrevista con EFE que "no se pueden ganar muchos 'royalties' con canciones sofisticadas".

PUBLICIDAD

En el disco, su tercer largo, Neddermann (Vilassar de Mar, Barcelona, 1990) ve tres patas que ya se anuncian en el título: el 'Classic' apunta a su bagaje como pianista, el 'Electro' responde a su mirada hacia la contemporaneidad, reforzada por una grabación analógica que aporta "calidez"; y el 'Drama' brota de la decepción generalizada que envuelve a la mayoría de sus letras.

"Tenía muchas ganas de crear algo inspirado en las armonías y melodías clásicas y, a nivel sonoro, buscaba algo más sucio de lo que venía haciendo, con aparatos un poco 'vintage' de los años 70. Luego está el drama, porque es la espina dorsal de todas las historias y las canciones que me atraviesan", confiesa la cantante.

PUBLICIDAD

Sobre las letras, la catalana cuenta que "algunas hablan de una decepción, de haber pensado que alguien era de una manera y darme cuenta de que estaba muy equivocada o muy ciega", aunque también las hay "más humorísticas y ligeras".

Es el caso de 'Royalties', pieza que nació de la reflexión de que "no se pueden ganar muchos 'royalties' con canciones sofisticadas", idea que la llevó a enumerar una serie de situaciones en las que se sentía "muy inconsistente", como el hecho de tener que actuar en festivales pese a no tener ganas.

En cuanto al trasfondo del tema, Neddermann insiste en que intenta no instalarse en la queja, a la vez que considera que "están pasando cosas muy interesantes en el mainstream", aunque a veces se sorprende del éxito de ciertas canciones.

Donde sí que ve fuerza y calidad es en la escena catalana, ya que cree que está en un momento de "mucho talento y proyectos superinteresantes", entre los que cita a Mar Pujol, Marina Herlop, las Tarta Relena, Magalí Datzira, Vernat o su hermana, Judit Neddermann.

También muestra su estupor ante el hecho de que muchos de estos artistas tengan poca visibilidad dentro del circuito local: "Me sorprende un poco que haya habido un boom de la cultura de festivales y que no haya espacio para la gente de aquí, porque es como si en Glastonbury solo hubiera estadounidenses. A veces, lo propio no se valora tanto".

Por lo pronto, Neddermann ha estrenado 'Classic Electro Drama' (Panda Records) en una galería de arte en Barcelona, en un formato a piano que pretende poner el instrumento "en el centro", algo alejado de las convenciones de la música de masas.

Además, su intención es llevar el disco por todo el mundo, ya que considera que el catalán, idioma en el que están escritas la mayoría de canciones —aunque también haya temas en castellano e inglés—, no es una barrera.

"Donde más me impactó la respuesta del público fue en Buenos Aires, porque son unos oyentes excelentes y se sabían las letras en catalán. Estaban a tope y les hacía como gracia", recuerda Neddermann, cuya pieza más escuchada en Spotify es 'Amar y ser amado', colaboración que apareció en el último disco del uruguayo Jorge Drexler, artista al que ha acompañado como teclista en su anterior gira.

"Tocar con él es genial, tiene un equipo fantástico que se ha convertido como en una familia. Los viajes son maravillosos, a lugares increíbles y estamos muy bien arropados. Musicalmente es de una calidad excelsa y, a nivel personal, también ha sido perfecto hacer algo así, girar por el mundo y llenar salas y estadios", confiesa Neddermann, que se ha bajado de este tour para centrarse en 'Classic Electro Drama', que presentará a lo largo del año en Vic, Girona, Figueres, Lleida y Toulouse. EFE

gcm/rg/jdm

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Incendios, abandono y una desamortización marcaron su historia, que hoy atrae a viajeros interesados en el Camino de Santiago

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

Miles de personas se manifiestan en Madrid, convocadas por el movimiento Mujeres Caballas, para reclamar que España “no deje de lado” a la ciudad autónoma

Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

La acampada de Sol cumple un mes sin un liderazgo claro y con llamadas a la retirada: “No puede durar para siempre, ya ha servido para visibilizar la crisis de vivienda”

Los ocupantes del kilómetro 0 trabajan en un manifiesto que marque una línea clara de actuación

La acampada de Sol cumple un mes sin un liderazgo claro y con llamadas a la retirada: “No puede durar para siempre, ya ha servido para visibilizar la crisis de vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

Los Mossos atribuyen a grupos organizados de TikTok el “reclutamiento” de los jóvenes que protagonizaron los disturbios en Barcelona

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

ECONOMÍA

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

DEPORTES

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”