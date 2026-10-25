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Marily Monroe regresa a Madrid con una exposición de imágenes perdidas de Allan Grant

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Madrid, 25 oct (EFE).- Con el título 'Marilyn Monroe 1926-2026: Las fotografías perdidas', el hotel Palace de Madrid ha reunido algunas de las imágenes más emblemáticas de la actriz tomadas por el fotógrafo estadounidense Allan Grant, pocas semanas antes de su fallecimiento en agosto de 1962.

La muestra, que se podrá contemplar por primera vez en Madrid a partir del 27 de octubre, presenta 15 fotografías recuperadas y restauradas por los archivos de Chris Flannery y Jasob Grenne, perdidas durante más de 60 años.

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Las imágenes forman parte de la sesión realizada para ilustrar la entrevista para la revista 'Life' de Richard Meryman, publicada dos días antes del fallecimiento de la actriz.

La exposición recupera una grabación original, restaurada tras permanecer inédita durante décadas, que permite escuchar a la propia Marilyn durante aquella conversación con Meryman.

El recorrido incluye dos de los retratos más reconocibles de Milton H. Greene: 'A Ballerina' donde la actriz posa con un vestido de tul blanco con los pies descalzos, y otra de la sesión 'The Hooker Sitting' con una mirada atrevida y sensual.

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Cristina Carrillo de Albornoz Fisac es la comisaria de la exposición de estos retratos "íntimos, muy emotivos y espontáneos revelan a una Marilyn inesperada. Muy humana, reflexiva y a la vez llena de frescura, riendo y con gran sentido de humor", afirma.

Según detalla la comisaria, la exposición se detiene en dos momentos fundamentales de su trayectoria. Por un lado, los años comprendidos entre 1953 y 1957, a través de las 50 sesiones que Milton H. Greene realizó con Marilyn y que permiten descubrir la versatilidad de la actriz y una faceta más personal alejada de los focos.

Cinco años después, la mirada cambia. De la Marilyn retratada por Greene en los años de mayor proyección de su carrera, el recorrido avanza hasta agosto de 1962 y el objetivo de Allan Grant, que la fotografió en uno de los últimos encuentros de la actriz con la prensa. EFE

(Foto)

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