Manolo González, en el punto de mira

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El Espanyol ha sumado un punto de los últimos quince posibles en la clasificación, tras la derrota de ayer contra el Racing de Santander (2-1), un balance de resultados que ha situado al equipo en puestos de descenso y ha puesto en el punto de mira a su entrenador, Manolo González.

Fuentes del Espanyol han informado a EFE de que no habrá noticias durante la mañana de este domingo. La dirección general deportiva estudia opciones. La continuidad del preparador catalán está sobre la mesa y en las próximas horas podría haber novedades sobre su continuidad o no en el banquillo blanquiazul.

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El Espanyol afronta un calendario que invita a actuar con precisión. El martes, el equipo se estrena en la Copa del Rey contra el Sestao River, en Bilbao, y el viernes visita al Villarreal en LaLiga. Esta semana, en un sentido o en otro, será intensa para el conjunto periquito.

Por otra parte, los seguidores del Espanyol han estado muy pendientes, además, de la actualidad del Burnley inglés, propiedad de Alan Pace, también presidente del Espanyol. El entrenador del equipo, el belga Nicky Hayen, ha sido destituido recientemente tras sumar ocho puntos en doce jornadas y ser antepenúltimo en la tabla.

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En el plano estrictamente deportivo, los resultados del conjunto catalán dibujan una situación delicada. Un punto de quince y acabar en la zona de descenso ha encendido las alarmas. La reacción del bloque tras los últimos tropiezos ha sido nula, más allá de la autocrítica exhibida en ruedas de prensa.

Los catalanes no han sabido cerrar los últimos partidos. Perdieron puntos en los instantes finales empatando contra el Málaga (1-1) y perdiendo ante el Atlético (0-1). Además, permitieron la remontada contra el Racing tras avanzarse en el 62, pero encajando en el 69 y en el 84, de nuevo en el tramo decisivo.

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El Espanyol, pese a marcar en casi todos los encuentros (sólo se quedó en blanco contra el Atlético), únicamente ha dejado la portería a cero en dos ocasiones esta temporada.

El lateral derecho Omar El Hilali ha reconocido, en declaraciones al club, que el equipo debe dar ya un paso adelante: "Ya no me salen ni las palabras. Llevamos muchas semanas diciendo que hay que cambiar y no estamos dando con la tecla. Los primeros responsables somos los jugadores, nadie más".

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El vestuario ha subrayado de forma constante su apoyo al entrenador, Manolo González. El técnico tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, al final de esta temporada. El preparador, que entonces era el responsable del filial, tomó las riendas del equipo en marzo de 2024. EFE

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