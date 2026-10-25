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Los disturbios de Barcelona provocan 36.000 euros en daños en el mobiliario urbano

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Los disturbios provocados anoche en Barcelona han causado daños en el mobiliario urbano por valor de unos 36.000 euros, han informado a EFE fuentes municipales, que han precisado que esta mañana ha reabierto la estación de Metro de plaza de Cataluña y que las líneas de autobús recuperan progresivamente su frecuencia de paso por la zona.

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Cataluña y su entorno a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por la red social TikTok, similar a la de otras protestas habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, algunas de las cuales desembocaron también en incidentes violentos.

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Los Mossos han informado este domingo de que en esos incidentes detuvieron a 128 personas, de las que 122 son hombres y 6 mujeres. El 56 por ciento de los arrestados, es decir, 72 jóvenes, son menores de edad, y del total, dos tienen antecedentes por desórdenes en la vía pública.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado a EFE que "una primera valoración de los desperfectos causados por los disturbios sitúa en 36.000 euros el coste de los daños en el mobiliario urbano".

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Los principales daños en ese mobiliario fueron la quema de 31 contenedores, que ya se han repuesto, así como los 106 que, de manera preventiva, retiró el ayuntamiento de las zonas "donde podían correr el riesgo de ser vandalizados".

Los servicios municipales, han agregado, "han trabajado durante toda la noche para recuperar la normalidad en la ciudad". EFE

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