Laura Luengo: "Ha sido algo increíble"

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Valencia, 25 oct (EFE).- La atleta Laura Luengo, nueva plurmarquista nacional de medio maratón, tras batir el récord de la distancia este domingo en Valencia, señaló en la línea de meta que es "algo increíble" y destacó el nivel de las corredoras españolas.

Luengo entró en la vigésima posición en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia, cuyo triunfo fue para la keniana Sheila Chepkirui, y batió el récord de España con un tiempo de 1h08:28, superando en dos segundos en anterior registro que tenía Carla Gallardo desde el pasado 29 de marzo.

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La fondista extremeña que hace una par de meses tuvo que renunciar a participar en el Campeonato de Europa de Birmingham por un problema de salud, donde iba a formar parte del equipo español de maratón, y que anteriormente tampoco pudo correr el Maratón de Londres por una bursitis, se mostró entusiasmada por su récord después de estos infortunios.

"Ha sido un año complicado, con muy mala suerte cuando iba a competir y para mí (este récord) ha sido algo increíble. Ha sido una carrera muy dura pero me ha ayudado estar acompañada de otras atletas españolas que están demostrando un alto nivel y ahora a por el maratón, que es verdaderamente mi objetivo", concluyó. EFE

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(foto)