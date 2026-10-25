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La keniana Chepkirui gana en Valencia y Laura Luengo bate el récord de España

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Valencia, 25 oct (EFE).- La atleta keniana Sheila Chepkirui se impuso este domingo en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 1h03:51, mientras que Laura Luengo entró en la vigésima posición y batió el récord de España con un tiempo de 1h08:28. EFE

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