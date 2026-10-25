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El censo incluye 3,2 millones de menores de 25 años, un segmento donde Vox es segunda fuerza, según el CIS

02/10/2026 Varios jóvenes siguen el debate de los dos decretos sobre la vivienda en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes congregados ante el Congreso de los Diputados durante toda la mañana de este viernes mientras se debatían los decretos sobre vivienda han decidido encaminarse de nuevo hacia la Puerta del Sol tras el 'no' del hemiciclo al primero de ellos: "Sus beneficios, nuestra miseria", han gritado antes de dar media vuelta, al tiempo que coreaban "vergüenza", confirmando que continúan la acampada. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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El censo electoral para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre incluye a más de tres millones de personas que tienen entre 18 y 24 años, un sector en el que Vox es segunda fuerza, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a primeros de este mes.

En concreto, el número de electores menores de 25 años residentes en España asciende a un total de de 3.267.159 personas, el 8,4% del censo total, que se cifra en 38.728.356 electores. Este es el dato que consta en la Oficina del Censo Electoral, que no ofrece por ahora datos desagregados por edades de los electores que viven fuera de España.

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De las personas con derecho a voto que viven en territorio nacional, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde los comicios legislativos del 23 de julio de 2023. Constituyen un 4,1% del censo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press, para el 29 de noviembre están llamadas a las urnas 969.247 personas que tienen entre 18 y 19 años y que, en su mayoría son hombres (500.099 electores varones, por 469.148 mujeres). Los que tienen entre 20 y 24 años suman 2.297.912. En este sector también hay más hombres (1.177.570) que mujeres (1.120.342).

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El Barómetro de Opinión del CIS del mes de octubre refleja que el 63,6% de la muestra de entre 18 y 24 años irá a votar con toda seguridad, lo que supone el porcentaje más bajo de todas las franjas de edad, siendo el más alto el 81,2% de los que están entre los 65 y los 74 años.

En ese estudio, el 19% de los menores de 25 años ya adelanta su apoyo al PSOE, un 15,6% dice que cogerá la papeleta de Vox, un 11,9% se decanta por el PP y un 6,5%, por Sumar (la encuesta está hecha antes de la conformación del llamado Frente Amplio). Eso sí, hay un 14,8% que confiesa que aún no lo tiene claro.

ABASCAL, SEGUNDO PREFERIDO EN MOCLOA

A la pregunta de a quién prefieren como presidente del Gobierno, un 23,8% de los jóvenes contesta que ninguno, si bien, entre los que mencionan a alguno, el socialista Pedro Sánchez figura en cabeza con un 16,8% y también aquí Vox, con Santiago Abascal, aparece en la segunda posición, con un 14,6%. La tercera plaza es para el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que aparece con un 10,2%, tan solo una décima por encima del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El CIS también pregunta por la confianza que despiertan Sánchez y Feijóo. Entre los menores de 25 años, el 21,7% dice fiarse mucho o bastante de Sánchez, un porcentaje que en el caso del líder del PP se queda en el 14,5%.

Por contra, el socialista despierta más recelos que el 'popular' en esta franja, pues un 77,9% desconfía del presidente del Gobierno, por un 75,7% que siente lo mismo respecto al candidato del PP a la Moncloa.

COMUNIDADES Y PROVINCIAS CON MÁS VOTANTE JOVEN

La comunidad autónoma con más electorado menor de 25 años es Andalucía (641.061 personas) y le siguen Cataluña (536.210), Madrid (467.121) y la Comunidad Valenciana (349.358).

Por circunscripciones, la que tiene más votante joven es Madrid, seguida de Barcelona (394.850), Valencia (183.982), Sevilla (158.020), Alicante (124.848), Málaga (120.297), Murcia (119.063) y Cádiz (100.412), mientras que cierran la lista, con menos de 10.000 electores menores de 25 años son: Segovia (9.391), Ávila (9.239), Palencia (8.728), Ceuta (8.565), Zamora (8.371), Melilla (8.212), Teruel (7.818) y Soria (5.022).

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