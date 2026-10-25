EH Bildu pide situar en el centro el debate sobre un "nuevo estatus político" para Euskadi

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Bilbao, 25 oct (EFE).- El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reclamado este domingo, con motivo del 47 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, situar en el centro el debate sobre la necesidad de avanzar hacia "un nuevo estatus político" que amplíe las capacidades de autogobierno en Euskadi.

El representante abertzale ha difundido un mensaje con motivo de dicho aniversario, en el que ha denunciado el "incumplimiento" del Estatuto por parte del Estado y ha puesto de manifiesto "la importancia del debate sobre el estatus político para el futuro de Euskal Herria y para el futuro de la sociedad vasca".

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Según ha indicado, el debate sobre "el nuevo estatus" trasciende el ámbito estrictamente jurídico y competencial: "Un nuevo estatus político -ha dicho- no es únicamente una caja de herramientas jurídicas que permiten desarrollar determinadas políticas públicas. Es mucho más que eso. Es un pacto de futuro".

"Es dotarnos de un horizonte comunitario. Es decidir cómo y para qué queremos autogobernarnos. Es fortalecer la cohesión de la sociedad vasca para hacer frente al futuro con garantía", ha añadido.

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A su juicio, "esta es la dimensión histórica del debate en torno a un nuevo estatus político para esta parte del país", en referencia a la Comunidad Autónoma Vasca.

En su mensaje, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco ha denunciado que "el Estatuto de Gernika es un estatuto sistemáticamente incumplido por parte del Estado español". Asimismo, ha advertido de que se trata de un marco "erosionado y estratégicamente lastrado".

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Ha defendido, por ello, que "este país, en este caso, esta parte del país, necesita de nuevas capacidades democráticas, sociales, económicas y nacionales para hacer frente a esta situación y garantizar prosperidad y bienestar en la sociedad vasca".

Entre otros ámbitos, ha considerado necesario ampliar las competencias y capacidades de autogobierno para poder definir un salario mínimo interprofesional adaptado a las características socioeconómicas de Euskadi y establecer una pensión mínima que permita responder al encarecimiento del coste de la vida.

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También ha reclamado herramientas propias en Euskadi para impulsar la transición energética, hacer frente a la especulación inmobiliaria, establecer las bases de un sistema educativo vasco, avanzar en la euskaldunización de la sociedad y definir la política migratoria.

Además, ha evidenciado que una parte importante de la sociedad vasca no había nacido cuando se aprobó el Estatuto de Gernika en 1979: "Algunos y algunas no habíamos nacido en 1979. Por lo tanto, aquí también hay un factor generacional que empuja a renovar el pacto político", ha sostenido. EFE

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