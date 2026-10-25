Claudia Ulloa Donoso muestra con sus relatos 'El miedo terrible de ser un animal'

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Aunque ocurrió hace tres lustros, la escritora peruano-noruega Claudia Ulloa Donoso no olvida la mirada del monumental arce con el que se topó en un bosque de Noruega, ni lo que sintió en aquel momento, algo que puede vislumbrarse, en cierta manera, leyendo los relatos de su nuevo libro 'El miedo terrible de ser un animal'.

Incluida en 2017 en la lista 'Bogotá 39' -los 39 mejores escritores de ficción de América Latina menores de 40 años- explica, en un encuentro con periodistas en Barcelona, que en sus historias se filtra lo peruano y lo noruego y no duda en afirmar que si se hubiera quedado en su país natal estos relatos no tendrían los "contrastes" que el lector descubre al pasar las páginas, este "vivir entre dos mundos".

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Publicados por Páginas de Espuma, los cuentos de 'El miedo terrible de ser un animal' están marcados por la presencia de animales, que pueden ser o no protagonistas, aunque siempre desencadenan un cambio en lo que está sucediendo, desde una rata que aparece en el fondo de un desagüe y que revela los vínculos de una familia a un arce que reflexiona sobre una primera cita en un país extranjero.

También hay una historia con un cuy (conejillo de Indias) que anticipa la enfermedad que padece un niño y otra en la que un cóndor es robado de un zoológico por una familia y todo lo que ello les comporta.

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"Vivo desde hace 24 años en Noruega, donde llegué muy joven, tras nacer y crecer en Perú. Sin embargo, la persona adulta que soy se formó en el norte de Noruega y esto se ve en la temática de los relatos, en los paisajes, en la mezcla y en la observación de la lengua ajena, aunque escribo en mi lengua materna", indica.

Fue por amor que Claudia Ulloa Donoso (Lima, 1979) acabó instalándose en Tromsø, aunque ahora reside en Trondheim, y no rehuye que, al principio, "todo era muy exótico para mi, cualquier cosa me parecía perfecta, linda: la aurora boreal, la nieve, que sé yo, incluso la soledad. Luego una ya va encontrando los otros lados de esta belleza, tranquilidad o soledad".

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Aunque todas las historias de su nuevo título cuentan con animales o hongos, la escritora remarca que son "muy distintas las unas de las otras" y que las ha escrito en diferentes momentos en los últimos diez años.

Sin embargo, no obvia que el hecho de vivir junto a un bosque puede haber influido de forma determinante en esta "humanimalidad" que desprenden los relatos.

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"Cerca de mi casa hay un bosque con zorritos, alces, liebres, todos libres, y esto es un contraste con mi ciudad natal, donde los animales son seres maltratados, dejados de lado, descuidados. De estos contrastes surge siempre la comparación", apunta.

Convencida de que lo humano y lo animal van siempre de la mano, sus personajes, sean animales, sean humanos, se enfrentan a sus "deseos, fobias, fantasías".

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Sobre el título, precisa que se trata de un verso de César Vallejo, un autor que todos los peruanos "tenemos interiorizado, siempre está allí".

Bromea que ahora que ha sido traducida al noruego, ya ha sido presentada en Noruega como una autora peruano-noruega, un país en el que trabaja como profesora.

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Por otra parte, Claudia Ulloa Donoso opina que si una persona va a vivir a otro país "lo más importante es aprender la lengua, es lo que hace que puedas entender al otro".

Autora de los libros de cuentos 'El pez que aprendió a caminar', 'Pajarito' y 'Séptima Madrugada', en 2022 publicó su primera novela, 'Yo maté a un perro en Rumanía', traducida al chino, portugués, noruego e italiano. EFE

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