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Chepkirui tras lograr la mejor marca del año: "No era mi objetivo, pero mucho mejor así"

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Valencia, 25 oct (EFE).- La atleta keniana Sheila Chepkirui, vencedora en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia, con un tiempo de 1h03:51, mejor marca mundial del año y séptima de la historia, señaló en rueda de prensa que ese no era su objetivo inicial, aunque admitió que "mucho mejor así".

La atleta africana comentó tras su victoria que "es una gran carrera con un muy buen recorrido" y que estaba "muy contenta con hacer marca mundial del año". "No era mi objetivo inicial, pero mucho mejor así", agregó.

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Por su parte, Laura Luengo, que consiguió batir el récord de España de la distancia con un tiempo de 1h08:28, se mostró muy feliz por este logro, ya que admitió que su verdadero objetivo es el Maratón de Valencia, que se disputará el 6 de diciembre.

"Aunque estoy preparando el Maratón Valencia, ese es mi objetivo y llevaba tiempo sin competir, sabía que podía correr en torno a 1h08:30", comentó.

La fondista extremeña señaló sobre el desarrollo de la carrera que prefería acudir "sin liebre" y al final "ha sido una buena decisión". "Me considero más maratoniana que mediaratoniana. Por tanto, espero hacerlo muy bien dentro de un mes en Valencia", aseveró. EFE

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