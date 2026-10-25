Álvaro Valles: "Al final hemos tenido varias ocasiones, pero el balón no quiso entrar"

Guardar

Vigo, 25 oct (EFE).- El portero del Betis Álvaro Valles lamentó que su equipo no consiguiera materializar alguna de las ocasiones que tuvo en la recta final del encuentro contra el Celta, especialmente la del irlandés Parrott.

“Ellos dominaron gran parte del primer tiempo. En los últimos quince minutos se ha igualado y la segunda mitad ha sido más nuestra y se ha podido decantar para cualquiera al final. En los últimos minutos hemos tenido varias ocasiones, pero el balón no ha querido entrar, una pena. El empate creo que ha sido justo”, indicó.

PUBLICIDAD

El guardameta sevillano, que ya suma cinco porterías a cero, destacó el gran trabajo defensivo del Betis: “El equipo defensivamente ha trabajado muy bien y yo personalmente estoy disfrutando mucho”.

“El año pasado fue bastante duro, venía de un año parado y acabó bastante bien. Con el trabajo de este año la cosa sigue mejorando. Hay que seguir mejorando para ayudar al equipo en todo lo posible”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/ism