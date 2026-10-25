84-75. La inspiración de TJ Shorts derriba la resistencia del Baskonia

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Valencia, 25 oct (EFE).- El Valencia Basket se impuso este domingo en el Roig Arena al Kosner Baskonia con un inspirado TJ Shorts, que terminó el partido con 18 puntos y 4 asistencias, y que fue clave para superar a un conjunto baskonista que plantó cara hasta el final a pesar de contar con solo ocho jugadores disponibles.

El Valencia Basket golpeó primero. Una vez superados los primeros minutos de imprecisiones, el conjunto ‘taronja’ subió su ritmo de juego y aprovechó las complicaciones físicas del Baskonia para encontrar una ventaja que fue aumentando hasta los dobles dígitos.

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Los puntos en la pintura de Jasiel Rivero y Nikola Mirotic y el acierto exterior de Armoni Brooks valieron un parcial de 10-0 que obligó al banquillo baskonista a pedir un tiempo muerto en busca de soluciones (21-9, min.7).

El respiro le vino bien a un Baskonia que respondió con dos triples seguidos, pero que era incapaz de cerrar su pintura y de parar a TJ Shorts, que volvió a ampliar la distancia a los 8 puntos al final del primer parcial.

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El Baskonia consiguió mejorar su cara defensiva y, con un juego más lento, empezó a sentirse cómodo sobre la pista y obligó al Valencia Basket a escoger malos tiros que no acertaba.

Así, fue capaz de acercarse a solo dos puntos con una canasta de bella factura de Stefan Joksimovic y un triple de DJ Stewart en la esquina (31-29, min.16). El tiempo muerto fue entonces para el Valencia Basket, que volvió a despegar a base de los triples de Dylan Osetkowski y Armoni Brooks.

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Un triple de Osetkowski sirvió para que TJ Shorts rompiera el récord de más asistencias seguidas sin perder un balón con 21 pases de canasta, superando la cifra de 20 que repartió Toñín Llorente en la temporada 99/00.

El parcial de 8-0 desconectó de nuevo al Baskonia, que, aún así, se agarró al partido con la última acción de la primera parte gracias al talento de Joksimovic dejando la distancia en solo 6 puntos.

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Ese triple le cambió la cara al conjunto vitoriano, que mantuvo su acierto nada más arrancar la segunda parte. Un triple de AJ Lawson y las canastas de Kenneth Faried y Joksimovic le dieron la primera ventaja del partido al Baskonia, que, por primera vez, empezaba a generarle dudas a su rival (41-43, min. 22).

El Valencia Basket respondió a base de los triples de Mirotic y Kameron Taylor, pero el Baskonia tenía una confianza mayor que en el primer acto y era capaz de devolver los golpes a pesar de su corta rotación. De hecho, el Valencia Basket tuvo que agarrarse al talento de TJ Shorts para hacer buena su velocidad y también su acierto para recuperar el control del marcador (59-53, min.30).

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En el último cuarto, con el paso de los minutos y con un pequeño parcial de 6-2 de salida, parecía que el Valencia Basket empezaba a mandar a la lona al Baskonia, pero el carácter de los jugadores y el acierto individual de hombres como Stewart y Faried y la capacidad para sacar tiros libres seguían apretando el marcador y dejándolo todo abierto (67-65, min. 35).

Una vez más, el Valencia Basket confiaba su camino a TJ Shorts, que dejó su impacto con una asistencia para Neal Sako y con una canasta que además llevó consigo una técnica para el entrenador del Baskonia, Velimir Perasovic.

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Con el viento a favor y con 5 puntos seguidos de Sako, el equipo valenciano recuperó el dominio del juego y del marcador y ya con dobles dígitos de ventaja, puso la suficiente tierra de por medio para terminar de noquear al Baskonia con solo dos minutos por jugar.

- Ficha técnica:

84 - Valencia Basket (27+14+18+25): Shorts (18), Taylor (8), Corbalán (2), Osetkowski (6), Sako (15) -cinco inicial- Gueye (-), Saint-Supéry (2), Brooks (13), Puerto (-), Rivero (10), Cárdenas (5), Mirotic (5).

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75 - Kosner Baskonia (19+16+18+22): Baugh (9), Spagnolo (3), Stewart (19), Frisch (12), Faried (9) -cinco titular- Lawson (11), Joksimovic (10), Kurucs (-), Sedekerskis (-), Santos (2).

Árbitros: Martín Caballero, Arnau Padrós y Ariadna Chueca. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de València ante 12.090 espectadores. EFE

cma/cta/ism