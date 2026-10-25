3-1. Borja Jiménez debuta con triunfo en el Cádiz

Guardar

Cádiz, 25 oct (EFE).- El Cádiz ganó este domingo su segundo partido en LaLiga Hypermotion ante el Ceuta (3-1) en el estadio Nuevo Mirandilla, en el primer compromiso de Borja Jiménez en el banquillo andaluz tras el cese de Albert Celades.

En un duelo de equipos que pelean por la permanencia, los gaditanos se impusieron en una buena segunda parte para salir de las plazas de descenso, mientras que los ceutíes siguen en la cola.

PUBLICIDAD

La primera parte se desarrolló bajo la igualdad durante la primera media hora, con un fútbol eminentemente táctico y aburrido para los espectadores. Un remate forzado de Ibón Sánchez que se marchó alejado de la portería ceutí fue la única ocasión destacable (m.19) hasta el último cuarto de hora, en el que el Ceuta se impuso al Cádiz.

Los visitantes llegaron a forzar cinco saques de esquina en una situación de dominio neto que hizo sufrir a los gaditanos. Cuando parecía que llegaría el descanso con el empate inicial, unas manos del zaguero Manu Fernández otorgaron un penalti al Ceuta que el excadista Yann Bodiger convirtió en gol (m.45)

PUBLICIDAD

Tras la reanudación, el Cádiz salió al campo con la premisa clara de lograr el empate y en la segunda ocasión que tuvo, lo consiguió. Había avisado Antonio José Cordero con un disparo al palo (m.49) y un minuto después, no perdonó Ibón Sánchez, que recibió en el interior del área para anotar la igualada.

El Cádiz se transformó en el segundo tiempo en comparación con el primero y controló el encuentro a su antojo, impidiendo que el Ceuta llegase a su área y cercando la visitante con circulaciones rápidas.

PUBLICIDAD

En un avance, Gorka Izeta fue derribado por el zaguero Capa, pena máxima que marcó Cordero para poner a su equipo con ventaja (m.68).

El Cádiz sufrió para mantener la ventaja frente a un Ceuta que no se rindió con el marcador en contra, pero que careció de fortuna en los disparos sueltos que dispuso. Borja Vázquez sentenció en la recta final con un tercer tanto que terminó por hundir a los visitantes (m.95).

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

3 - Cádiz: Ezkieta; Beñat (Díaz, min. 83), Kovacevic, Manu Fernández, Arribas; Damián, Zárate, Ibón Sánchez (Vázquez, min. 90), Cordero (Cristian, min. 83); Izeta (Ontiveros, min. 83) y Vladys (García Pascual, min. 46)

PUBLICIDAD

1 - Ceuta: Pedro; Abad (Konaré, min. 88), Capa (Koné, min. 75), Lapeña, Redru; Bodiger (Camacho, min. 75), Meléndez, Marino, Sevikyan (Carlos Hernández, min. 64), Zalazar; y Cedric (Escobar, min. 75).

Goles: 0-1, min.45: Bodiger, de penalti. 1-1, min.50: Ibón Sánchez. 2-1, min.68: Cordero, de penalti. 3-1, min.95: Vázquez.

Árbitro: Andrés Fuentes (Comité Valenciano). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Zárate (min. 48), García Pascual (min. 49), Beñat (min. 63), Arribas (min. 81) y Vázquez (m.92) y a los visitantes Capa (min.70) y Konaré (m.93)í.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. EFE

jsb/agr/jl