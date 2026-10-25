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2-2. El Eibar rescata un punto

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Eibar (Gipuzkoa), 25 oct. (EFE).- El Eibar enderezó a medias el rumbo tras su traspié de la pasada jornada y rescató un punto (2-2) que parecía perdido ante un Madrid CFF que había encarrilado el encuentro en el primer tiempo con dos goles.

El inicio del partido cogió despistadas a las locales, que tras perdonar en una clara oportunidad de Sara Martín encajaron el primer gol al defender de forma deficiente la acción ofensiva del Madrid generada por Rivas y culminada con éxito por Ouzraoui.

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Antes del descanso el choque se puso muy favorable para las visitantes, que jugaban de forma notable y encontraron el segundo tanto en las botas de Alba Ruiz.

El Eibar no tiró la toalla y esos acercamientos infructuosos previos se convirtieron en goles en el segundo tiempo, en el que recortó primero distancias Ángeles, recién ingresada al terreno de juego, y luego la delantera Carmen Álvarez estableció el definitivo empate a veinte minutos del final.

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- Ficha técnica:

2.- Eibar: Wellmann; Zumárraga, Andrés, Botero, Belem, Moreno; Rico, Noelia Fernández, Nerea Sánchez (Ángeles, min. 69); Carmen Álvarez (De Meester, min, 85) y Sara Martín.

2.- Madrid C.F.F.: Ulloa; Carrasco, Lejeune, Taylor, Villafane; Rivas (Herrera, min. 46) (Silva, min. 76), Holt (Bebe, min.46), González, Ruiz (Konan, min. 76); Nautnes (Ubamba, min. 31), Ouzraoui.

Goles: 0-1, min. 22: Ouzraoui. 0-2, min. 31: Ruiz. 1-2, min. 69: Ángeles. 2-2, min. 72: Carmen Álvarez.

Árbitra: Beatriz Cuesta. Amonestó a Sara Martín, Moreno, Lejeune y Taylor.

Incidencias: encuentro de la jornada 8 de la Liga Femenina disputado en el estadio Ipurua. EFE

cr/ism

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