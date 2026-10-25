2-2 (3-2). El Barça retiene la Supercopa tras superar al Igualada en los penaltis

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Olot (Girona), 24 oct (EFE).- El Barça se proclamó este domingo campeón de la Supercopa de España por decimosexta vez, la quinta consecutiva, tras superar al Igualada Rigat en una interminable tanda de penaltis, después del empate (1-1) al término del tiempo reglamentario y del 2-2 con el que concluyó la prórroga.

En la final, disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot (Girona), brilló el argentino Nico Ojeda, autor de los dos tantos que permitieron al conjunto azulgrana igualar el marcador y forzar la tanda decisiva.

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Desde el punto de penalti, Ignacio Alabart anotó el octavo lanzamiento azulgrana y dejó el título en manos de Gerard Riba, que falló el siguiente disparo y certificó el triunfo barcelonista.

La final respondió a las expectativas, con intensidad, ritmo y dos equipos valientes que buscaron la portería rival desde el inicio. Biel Llanes, protagonista en la semifinal al fabricar el gol que dio el pase al conjunto arlequinado, volvió a hacerse notar y abrió el marcador con un lanzamiento lejano en el minuto 4 (0-1).

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El tanto dio confianza al Igualada, que sostuvo su ventaja durante buena parte del encuentro gracias a su solidez defensiva y a las intervenciones de Codony. El Barça fue ganando terreno, adelantó líneas y cercó la portería rival, pero no encontraba la manera de superar al guardameta catalán.

Ignacio Alabart desperdició una falta directa, aunque el conjunto azulgrana encontró finalmente en Nico Ojeda la solución a sus problemas ofensivos. El argentino, que ha comenzado la temporada en un gran momento de forma, aprovechó una ocasión en el minuto 41 para establecer el 1-1 y llevar la final a la prórroga.

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En el tiempo extra, Gerard Riba volvió a adelantar al Igualada al transformar un penalti en el minuto 53 (1-2). El conjunto arlequinado acariciaba el título, pero el Barça se negó a rendirse y encontró de nuevo en Ojeda a su salvador. El argentino firmó el 2-2, completó su doblete y prolongó la final hasta una tanda de penaltis tan larga como dramática.

Desde el punto de penalti, ambos equipos dispusieron de opciones para llevarse el título en una serie marcada por la tensión y la falta de acierto. Gerard Riba convirtió el primer lanzamiento del Igualada, pero los lanzadores tuvieron dificultades para encontrar el camino del gol.

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Cuando el conjunto arlequinado tuvo la oportunidad de proclamarse campeón, Sergi Llorca evitó que la tanda terminara. La serie continuó y Nico Ojeda adelantó al Barça, aunque Riba dispuso de una nueva oportunidad para mantener con vida a su equipo y acertó.

Tras un error por cada bando, Ignacio Alabart anotó el octavo lanzamiento azulgrana y trasladó toda la presión al Igualada. Esta vez, Riba no pudo convertirse en héroe y erró su disparo, lo que desató la celebración barcelonista y certificó una nueva Supercopa para las vitrinas del Barça.

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- Ficha técnica:

2 - Barça: Martínez, Alabart, Casas, Barroso, Llorca, -cinco inicial-, Ojeda (2), Marc Grau, Aragonès, Gavioli y Carles Grau (p.s).

2 - Igualada Rigat: Codony; Llanes (1), Ruano, Cardil, Carol, -cinco inicial-, Oviedo, Riba (1), Berent, Cabezas y Marqués (p.s).

Goles: 0-1, min.4: Biel Llanes. 1-1, min.41: Nico Ojeda. 1-2, min.53: Gerard Riba, de penalti. 2-2, min.54: Nico Ojeda.

Penaltis: 0-0 Xavier Barroso, fuera. 0-1, Gerard Riba, gol. 0-1 Nico Ojeda, fallo. 0-1 Biel Llanes, fallo. 0-1 Ignacio Alabart, al larguero. 0-1, Alex Cardil, fallo. 0-1 Martí Casas, al larguero. 0-1 Joan Ruano, fallo. 1-1 Sergi Llorca, gol. 1-1 Iñaki Cabezas, fallo. 2-1 Nico Ojeda, gol. 2-2 Gerard Riba, gol. 2-2 Nico Ojeda, fallo. 2-2 Gerard Riba, fuera. 3-2 Ignacio Alabart, gol. 3-2 Gerard Riba, fallo.

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Árbitros: Miguel Diaz e Ivan González. Tarjeta amarilla al miembro del cuerpo técnico Moisés Escudero (min.27), a Marc Grau (min.38) por parte del Barça y al técnico Marc Muntané (min.37) por parte del Igualada Rigat. Mostraron tarjeta azul a Sergi Llorca (min.38) por parte del Barça.

Incidencias: Final de la Supercopa de España disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot (Girona). EFE

avm/fa/jl