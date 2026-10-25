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2-0. El Albacete estrena su casillero de victorias ante el Eldense

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Albacete, 25 oct (EFE).- El Albacete sumó su primera victoria de la temporada ante el Eldense, al ganar por 2-0 en un duelo en el que se mostró muy superior a su rival y que le hace creer en la permanencia en Segunda división.

La contienda preveía un encuentro desigual en cuanto a urgencias, porque el cuadro local necesitaba sumar su primer triunfo en liga para creer en la permanencia y el conjunto visitante llegaba eufórico tras enlazar tres triunfos consecutivos.

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La alta presión del Albacete complicó el inicio de juego desde atrás del Eldense y, fruto de ella, estuvo a punto de marcar en el minuto 3. Sergio Ortuño casi ajusticia a su exequipo, pero su disparo desde dentro del área se marchó, ligeramente, por encima del larguero.

Lo merecía y lo consiguió en el minuto 19. Fue a través de un saque de banda en largo de Corpas, desde la banda diestra, que iba para Higinio y, tras quedarse el balón muerto, San Bartolomé soltaba un zurdazo que se alojaba en la escuadra de Ramón Vila.

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El Albacete, además, pidió penalti, en el minuto 24, tras un despeje de Juan Larios que tocó con la mano, aunque el colegiado Daniel Palencia interpretó como involuntaria.

El dominio era del conjunto manchego, muy intenso en los duelos y solidarios en las ayudas en los repliegues, y solo le faltaba profundidad en los últimos metros en tareas ofensivas.

Ese trabajo obtuvo sus frutos en una jugada por banda de Valverde en la que, tras internarse en el área, puso un balón al corazón del área pequeña para que Higinio metiese el pie derecho y así ampliase las distancias en el marcador (min.44).

El segundo acto comenzó con una ocasión clarísima para Valverde, quien, desde la izquierda, se buscó el hueco por el centro, en la frontal del área, pero su disparo, con rosca, se marchó cerca del palo de la portería alicantina.

La mejor oportunidad del Eldense surgió en un saque de esquina botado por Fidel que cabeceó Mariano y que se estrelló en el larguero, en el minuto 57.

Otro acercamiento con peligro del cuadro visitante tuvo a Manu Nieto como protagonista en una acción por banda izquierda en la que sacó a relucir un potente disparo que no encontró portería por poco (min.71).

Un error flagrante de Soberón al ceder un balón acabó con un cara a cara de Jordi Martín con Mariño que ganó el meta local con una mano salvadora (min.79).

El Albacete sufrió en la recta final para defender su renta a favor, pero consiguió no encajar y celebrar con su afición tras cinco meses sin ganar, frente a un Eldense que puso fin a su racha de tres victorias consecutivas

Ficha técnica:

2 - Albacete: Mariño, Lorenzo (Javi Villar, min.81), Vallejo, Lluís López, Neva, Corpas, Pacheco (Rober, min.83), Ortuño, San Bartolomé (Agus Medina, min.62) Valverde (Bernabéu, min.68) e Higinio (Soberón, min.62)

0 - Eldense: Ramón Vila, Clemente, Álex Serrano, Smand, Larios, Fidel (Manu Nieto, min.62), Justin (Jordi Martín, min.46), Guirao (Justin, min.81), Olabarrieta, Javi Martínez (Bustillo, min.62( y Rastrojo (Carmona, min.46)

Goles: 1-0: San Bartolomé (19') 2-0: Higinio (44')

Árbitro Daniel Palencia (Comité vasco). Mostró cartulinas amarillas a los locales Corpas, Pacheco y Lorenzo, y a los visitantes Justin, Guirao, Fidel.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 12.924 espectadores.EFE

jml/jl

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