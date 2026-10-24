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Urtasun afirma que en las elecciones está en juego el "futuro de la lengua" catalana

17/10/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El ministro de cultura y número 2 de la lista de Frente Amplio por Barcelona para las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha afirmado que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre son trascendentales para la defensa del catalán y está en juego el "futuro de la lengua" catalana.

"Nos jugamos que haya un Gobierno en el Estado que proteja la lengua catalana o uno que la persiga", ha advertido en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este sábado.

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Urtasun ha puesto como ejemplo la Comunidad Valenciana donde el PP ha "recortado todas las ayudas a Escola Valenciana o a Acció Cultural Valenciana", entidades que, dice, han sobrevivido gracias al apoyo económico del Gobierno.

"Si PP y Vox llegan al Gobierno no tendrán ningún miramiento en atacar la lengua", ha insistido.

UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Preguntado por la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE considera que ha habido mucho debate en los últimos días y es Podemos quien debe explicar sus decisiones.

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Ha defendido que "habrá una papeleta de unidad con más de 15 organizaciones que se presenta en todo el Estado", y ha dicho que respeta la dcisión del portavoz de ERC en el Congreso en la anterior legislatura, Gabriel Rufián, de encabezar la lista de los republicanos en Barcelona.

Por otra parte, ha señalado que está sorprendido ante la posición de Junts en el inicio de la precampaña: "Esta especie de voluntad de equidistancia que ha manifestado Junts per Catalunya. Ante la posibilidad de la llegada del fascismo al Gobierno de España, no se puede ser equidistante", ha apuntado.

Acerca de las condiciones de su partido para integrar un nuevo Gobierno de coalición si suman con el PSOE tras las elecciones ha señalado la gestión de Rodalies: "Hace 8 años que están frente al Ministerio de Transportes, y creo que no es aceptable el hecho de que haya un área metropolitana, que es una de las más grande de Europa, con 5 millones de personas, como es Barcelona, que no tenga unos trenes en condiciones".

PINTURAS DE SIJENA

En referencia a las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha expresado que la jueza no ha querido que el Instituto de Patrimonio Cultural haga un informe sobre el traslado de las obras a Aragón pese a que "hay un gran riesgo".

"Yo siempre he dicho que no comparto esta sentencia porque ignora los criterios técnicos. Es completamente inaceptable politizar cuestiones patrimoniales de esta manera. Es completamente inaceptable", ha zanjado.

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