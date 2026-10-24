Una protesta de estudiantes deriva en incidentes con la policía en el centro de Barcelona

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Barcelona, 24 oct (EFE).- Decenas de estudiantes se han concentrado esta tarde en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra.

Bajo el lema "Instituts Indignats", traducción del movimiento "Lyceés Indignés" que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia, la concentración ha congregado a varias decenas de jóvenes, que a raíz de la intervención policial se han ido dispersando en grupos por los alrededores.

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Según fuentes de la policía catalana, los estudiantes han empezado a provocar daños materiales en el mobiliario urbano y disturbios callejeros, lo que ha obligado a los antidisturbios a desplegarse e intervenir para atajar los incidentes.

A raíz de los disturbios, la Guardia Urbana ha cerrado los accesos a la plaza Cataluña de Barcelona -desde la plaza Urquinaona hasta Universitat- y los comercios de la zona han bajado las persianas para evitar daños.

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Los manifestantes se han dispersado en varios grupos que siguen enfrentándose con la policía y provocando desperfectos en las inmediaciones de la plaza Cataluña. EFE

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