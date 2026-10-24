España

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

Solo necesitas un mechero para comprobar el sellado de los marcos y poder frenar la entrada de aire frío antes de que llegue el invierno

Una mujer de espaldas sostiene un encendedor encendido junto a una ventana cerrada, un radiador blanco y una taza sobre la mesa.
Una mujer acerca la llama de un mechero al marco de una ventana para detectar corrientes de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El otoño avanza, los termómetros se desploman en toda la península y el gesto instintivo en millones de hogares es el mismo: acercarse a la caldera o al termostato para activar los radiadores. Sin embargo, antes de poner a trabajar el sistema de calefacción a pleno rendimiento, conviene frenar un segundo. Mantener una vivienda cálida durante los meses más duros del frío no depende únicamente de la potencia de los aparatos o del tiempo que permanezcan encendidos.

Si el calor se escapa a través de rendijas invisibles, la factura energética se disparará sin que la casa llegue a alcanzar una temperatura estable. Las puertas y ventanas constituyen la primera barrera térmica del hogar: su cometido no se limita a aislar del ruido exterior o de la lluvia, sino que deben cerrar a la perfección para impedir que el aire caliente se pierda de forma constante.

PUBLICIDAD

El principal problema es que, en muchas ocasiones, una ventana parece encajar a la perfección a simple vista y cierra con total normalidad, pero en su perímetro existen holguras o desajustes mecánicos por los que se cuela una corriente gélida. Ante este fallo tan habitual, existe un método casero, rápido y sin obras para salir de dudas antes de la llegada del invierno.

La prueba casera para detectar corrientes de aire

La comprobación requiere un único elemento: un mechero (o, en su defecto, una vela o una cerilla). El procedimiento consiste en cerrar herméticamente la ventana y recorrer con calma todo el contorno de la carpintería, sosteniendo la llama a pocos centímetros de la unión entre la hoja y el marco. Es fundamental no apoyar el fuego sobre los perfiles para no dañar los materiales ni correr riesgos innecesarios, manteniéndolo siempre alejado de cortinas, persianas o telas.

PUBLICIDAD

Una mano sostiene un encendedor encendido junto al marco blanco de una ventana cerrada con árboles al fondo.
Una persona comprueba las corrientes de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si al pasar por una zona concreta la llama permanece recta y estable, el sellado de ese tramo es correcto. Si, por el contrario, la llama titubea, oscila de forma perceptible o se inclina claramente hacia un lado, es el indicio definitivo de que existe una corriente de aire exterior que se está filtrando a través de la junta. Para obtener una lectura fiable, conviene repetir la operación a lo largo de las cuatro esquinas y de los tramos intermedios, ya que las holguras suelen concentrarse en puntos muy específicos donde las piezas de cierre han cedido o las gomas se han endurecido.

Una vez identificada la filtración, existen medidas provisionales de urgencia para frenar el flujo de aire antes de afrontar reparaciones definitivas. Una de las más prácticas consiste en recurrir al plástico film transparente de cocina. Aplicado con cuidado sobre la ranura localizada —sin cubrir todo el cristal, sino taponando la fuga perimetral—, actúa como un parche temporal eficaz para mitigar la corriente inmediata.

Aun así, este tipo de trucos caseros sirve como diagnóstico y solución de emergencia. Si la entrada de aire frío persiste tras la prueba, la opción más eficiente para garantizar el ahorro de energía en invierno pasa por renovar los burletes de goma, ajustar la tornillería de los herrajes o acudir a un instalador profesional para sellar la carpintería.

Temas Relacionados

Energía EspañaTemperaturaCalorEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Los estafadores se hacen pasar por gestores para obtener tarjetas y claves de sus víctimas

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Ni la sentadilla ni la elíptica: el ejercicio básico que protege tu rodilla si te duele al caminar o subir escaleras

Un especialista detalla cómo la elevación de pierna recta en el suelo reactiva el cuádriceps sin desgastar la articulación

Ni la sentadilla ni la elíptica: el ejercicio básico que protege tu rodilla si te duele al caminar o subir escaleras

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

La coalición de izquierdas ha presentado sus propuestas durante la manifestación convocada en Madrid por COESPE, con un coste estimado de 20.000 millones de euros anuales financiado con impuestos a grandes fortunas y empresas

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Así fue la competencia de patrullaje militar en Gales, la más exigente de la OTAN y con España: “Los soldados deben estar en su mejor forma para disuadir al adversario”

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona) tras reclamarle una vivienda

Sánchez lee un poema de Lorca en Granada y acusa a Feijóo y Abascal de plantear “una involución” con una “lista interminable de recortes”

ECONOMÍA

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”