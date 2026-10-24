Torres acusa a Feijóo de estar "absolutamente entregado" a la ultraderecha para llegar a La Moncloa "como sea"

29/09/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar "absolutamente entregado a las tesis de la ultraderecha" con el objetivo de llegar a La Moncloa "como sea y al precio que sea".

De igual modo, el también secretario general del PSOE de Canarias ha advertido de que el popular estaría dispuesto a aceptar una pérdida de derechos y una "involución democrática" para alcanzar el Gobierno, incluso "abrazándose" a partidos que son "reminiscentes de la dictadura y el fascismo".

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Durante unas declaraciones antes del acto de presentación de las candidaturas socialistas en las islas para las elecciones autonómicas del 29 de noviembre, Torres ha insistido en que a Feijóo le da "absolutamente igual que España retroceda" si eso le permite llegar al Ejecutivo central.

"Pero a los que no les va a dar igual es a los españoles ni a los canarios, vamos a ganar estas elecciones", ha asegurado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "volverá a ser presidente" y de que el PSOE seguirá "adelante con los derechos que tenemos, preservándolos y aumentándolos".

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Cuestionado sobre la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad desaparezca con un Gobierno de España de derechas, Torres ha apuntado que "en la vida no es lo que uno dice, sino lo que uno hace".

"Cualquier persona, incluso Feijóo, puede decir que es feminista, pero luego vamos a los hechos, no a las palabras. ¿Es feminista Feijóo que pacta con Vox en las autonomías retirar la lucha contra la violencia machista?", se preguntó.

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En este punto, el ministro ha visto al PP "absolutamente dependientes de la ultraderecha para mantener su poltrona y su sillón".

Frente a ello, ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha definido como "un gobierno feminista" que seguirá defendiendo la lucha contra la violencia machista, reforzando el Ministerio de Igualdad y apoyando a los colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres.

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"El señor Feijóo, con claridad, no es sé lo que dice, sino lo que hace. De feminista, absolutamente nada. Está aceptando todas las tesis antifeministas porque se lo impone la ultraderecha", ha concluido.