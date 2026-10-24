Test de altura para el Obradoiro en Tenerife

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Santiago de Compostela, 24 oct (EFE).- Con un prometedor balance de 3 victorias y una sola derrota en la prórroga ante el Real Madrid, con el derbi ante el Breogán a la vuelta de la esquina, el Monbus Obradoiro buscará este domingo un triunfo de prestigio en la pista de La Laguna Tenerife.

El esloveno Jaka Lakovic ha dado continuidad al bloque que había construido Txus Vidorreta en el equipo aurinegro. La carta de presentación del Tenerife asusta: es la mejor de la defensa de la Liga Endesa y tiene el tercer mejor porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos, además de que promedia casi 9 recuperaciones por encuentro.

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“Que no nos pesen sus canastas, porque van a meter muchas”, avisó el técnico obradoirista, Diego Epifanio, a quien le preocupa la riqueza táctica de un rival que cuenta con dos grandes directores de juego -Marcelinho Huertas y Kyle Guy- y un enorme poderío en la pintura con Vince Hunter, Happ y Abromaitis.

El choque también examinará al base Brandon Childress y al pívot dominicano Joel Soriano, los dos principales referentes ofensivos del equipo de Epifanio, que tiene a todos los jugadores disponibles para este encuentro, que comenzará a las 13.00 horas y será dirigido por los colegiados Carlos Peruga - Raúl Zamorano - Esperanza Mendoza. EFE

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dmg/cmm