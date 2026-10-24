Somos Asturies propone al exdiputado y sindicalista Kike López para la candidatura del Frente Amplio

24/10/2026 Kike López ESPAÑA EUROPA ASTURIAS POLÍTICA SOMOS ASTURIES

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La coordinadora de Somos Asturies ha acordado la elección del exdiputado regional y sindicalista Kike López como su candidato para integrarse en la candidatura del Frente Amplio por Asturias.

Kike López (Xixón, 1959) empezó a militar a los 14 años en las Juventudes Comunistas en la clandestinidad. Funcionario del Principado desde los 21, fue durante décadas representante sindical en Comisiones Obreras (CCOO) y en la Corriente Sindical d'Izquierda (CSI).

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Fue concejal de IU en Bimenes durante cuatro años, donde leyó la primera declaración de oficialidad del asturiano aprobada por un Ayuntamiento, y diputado autonómico de Podemos Asturies entre 2015 y 2019.

Confirmada su presencia en la lista, Kike López trasladó a IU Asturies y Sumar su plena disposición a situarse en el lugar que mejor se considere, para así facilitar que nuevas organizaciones sociales y políticas puedan incorporarse al Frente Amplio, según han informado desde Somos Asturies.

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"Lo único importante es que cada uno hagamos lo posible por frenar al fascismo, esto es más importante que las personas y los partidos", ha dicho Kike López.