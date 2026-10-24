Solís: "Se abre una etapa muy bonita para el Valencia"

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Valencia, 24 oact (EFE).- El director general del Valencia, Javier Solís, señaló tras conocerse este viernes que la propiedad del club ha vendido un 42 por cien de sus acciones a la corporación Pitchwise Holdings, que "se abre una etapa muy bonita para el Valencia".

"Es el inicio de una nueva etapa, muy importante para el club, la llegada como accionistas de Pitchwise, con las figuras de dos ejecutivos de reconocido prestigio en el sector del deporte como son Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, van a hacer que puedan aportar a la estructura que tiene el club, junto con el liderazgo del presidente, toda su experiencia para mejorar en el trabajo y en el día a día del club", explicó a Movistar.

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"Cambiaran cosas a mejor con la entrada de estos dos ejecutivos, van a dar mas experiencia en todas las estructuras que ya tenemos en el club. Ahora hay que integrar los grupos de trabajo para ver cómo nos intercomunicamos, pero va a ser un paso adelante en una nueva etapa muy optimista para el club y los aficionados", aseguró.

Preguntado por los 100 millones euros de inyección inmediata al club con la venta de este paquete accionarial, Solís apuntó que "ahora es cuando empieza el trabajo de campo, analizar dónde van a hacer falta esos recursos, una parte irá al terreno de juego y otra parte para infraestructuras del club y a aquellas áreas donde hace falta mejora y donde se harán las inversiones".

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Sobre la incidencia que pueda tener esta inyección económica en el próximo mercado de fichajes, el dirigente comentó que "sin duda el mercado invierno esta ahí, trabajaremos para intentar mejorar el equipo, pero el mensaje general es de optimismo, una nueva etapa que empieza y se abre una oportunidad muy bonita para el Valencia". EFE