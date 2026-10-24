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Sánchez invoca el No a la guerra en un vídeo y presume de mantener los mismos principios "sin dobles raseros"

21/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña del PSOE, en Fórum Evolución, a 21 de octubre de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Se trata de la tercera visita de Sánchez a Castilla y León desde que se convocaron las elecciones, pues el líder socialista visitó Ponferrada (León) el pasado domingo 11 de octubre para un acto en La Térmica Cultural y este lunes, día 19, en Valladolid encabezó un acto en la Cúpula del Milenio. POLITICA Tomás Alonso - Europa Press
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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha lanzado este sábado, a través de su perfil en X, un vídeo en el que invoca el espíritu de 'No a la guerra' para presumir haber mantenido los mismos principios en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y de hacerlo "sin dobles raseros".

Sánchez aparece en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía frente al célebre cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, una obra de arte que representa "qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón" para poner de relieve todas las veces en la que España ha tenido que defender en los últimos tiempos sus principios ante las guerras, "pese a las enormes presiones".

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"MIRAR HACIA OTRO LADO NO ES UNA OPCIÓN"

"Durante estos años, España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción", proclama el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que esta posición se ha defendido no sólo en Europa sino también en el resto del mundo." Y no ha sido fácil', confiesa.

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Sin embargo, reivindica que mientras "unos apostaban por las bombas", el Gobierno dijo 'No a la guerra', y que mientras otros exigieron aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), los socialistas rechazaron recortar "un sólo céntimo de euro" del Estado de Bienestar. "Y cuando muchos guardaron silencio, nosotros denunciamos el genocidio del pueblo palestino en Gaza", continúa.

En este contexto, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno garantiza que España va a seguir defendiendo "una idea muy sencilla, pero muy poderosa: "la convivencia" porque, concluye, "juntos somos más fuertes" y porque "hasta en los momentos más oscuros" siempre se impone "la luz de nuestros valores".

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