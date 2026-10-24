Sánchez defiende los valores antibelicistas del Gobierno en un video junto al 'Guernica'

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Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha defendido los valores entibelicistas de su Ejecutivo, como su rechazo a las guerras o a subir el gasto militar, en un video difundido este sábado en redes sociales en el que aparece junto al 'Guernica'.

"En los últimos años muchas cosas han cambiado en el mundo. Y echando la vista atrás pienso en todas las veces en las que España ha tenido que defender sus principios pese a las enormes presiones. Por eso es tan importante que recordemos por qué estamos aquí", dice Sánchez en el vídeo.

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En las imágenes aparece él mismo caminando por el Museo Reina Sofía de Madrid y se detiene a contemplar el 'Guernica', de Pablo Picasso, símbolo de la violencia que hubo durante la guerra civil española.

"Cuando miro este cuadro no veo solo una obra de arte. Veo qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón. Por eso, durante estos años España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción. Lo hemos defendido en Europa y también en el resto del mundo. Y no ha sido fácil", añade el presidente.

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A continuación, destaca que su Gobierno ha defendido estos años el 'no a la guerra', ha denunciado el "genocidio" en Gaza o ha rechazado aumentar el gasto militar hasta el 5 % del producto interior bruto porque, según ha asegurado, no iban a "recortar un solo céntimo de euro de nuestro Estado de bienestar".

"España va a seguir defendiendo una idea muy sencilla, pero muy poderosa: la convivencia, que juntos somos más fuertes. Y cuando miro este cuadro, siempre recuerdo que hasta incluso en los momentos más oscuros hay una luz, la luz de nuestros valores", concluye Sánchez. EFE

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