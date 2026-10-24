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Reabre la estación de Plaza de Armas de Sevilla tras sofocarse el incendio de un autobús

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Sevilla, 24 oct (EFE).- La estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla, uno de los principales puntos para el desplazamiento de viajeros en transporte público por carretera en la capital andaluza, ha quedado abierta de nuevo tras haber sido sofocado el incendio de un autobús que obligó a su desalojo.

La Consejería de Fomento de la Junta ha Informado en X de que el servicio ha quedado restablecido, mientras fuentes policiales señalan que no se han producido heridos ni afectados por el suceso.

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Mientras trabajaban los bomberos se ha ido prestando el servicio en las marquesinas del entorno de Torre Sevilla, con el de garantizar los viajes de ida y vuelta desde la estación.

El incendio se ha iniciado en la parte trasera del vehículo, de la empresa Alsa, y el 112 ha movilizado a bomberos, Policía Nacional y Local y emergencias del Ayuntamiento.

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El fuego ha provocado además una intensa humareda visible desde varios puntos de la capital andaluza y su extrarradio. EFE

fcs/mmt/icn

(Foto) (Vídeo)

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