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Puig (Junts) respeta la decisión de Puigdemont de no ejercer de jefe de la oposición en el Parlament

22/10/2026 El diputado de Junts y exconseller Lluís Puig, interviene en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Rull ha recibido al exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts Lluís Puig en la Cámara catalana y le ha dado la bienvenida y la palabra en el pleno tras recibir la amnistía del Tribunal Supremo. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
22/10/2026 El diputado de Junts y exconseller Lluís Puig, interviene en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Rull ha recibido al exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts Lluís Puig en la Cámara catalana y le ha dado la bienvenida y la palabra en el pleno tras recibir la amnistía del Tribunal Supremo. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha mostrado su respeto a la decisión del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, de no ocupar su escaño en el Parlament y ejercer de jefe de la oposición y ha dicho que le supo mal que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no asistiera a su vuelta al Parlament tras 9 años fuera del Estado por el 1-O.

"Me parece que ningún expresidente de la Generalitat ha hecho después de jefe de la oposición, no porque sea una deshonra ni una vergüenza, pero me parece que, como expresidente, puede hacer mucho trabajo del día que vuelva en adelante. Y seguramente la mecánica de comisiones y plenos en el Parlament te chupa buena parte de tu horario laboral", ha dicho en una entrevista en 'Vilaweb' recogida por Europa Press este sábado.

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Puig ha afirmado que ha compartido con Puigdemont "muchas horas, muchas alegrías, muchos momentos de incertidumbre", y que piensa mantener el contacto con el líder posconvergente toda la vida.

RETORNO A CATALUÑA Y EL PARLAMENT

Ha expresado que su retorno fue días antes de su aparición pública porque no quería que se juntaran "todas las emociones" que, dice, le ha provocado la vuelta.

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También se ha referido a su retorno al Parlament: fue "una sensación de satisfacción que trataba de contener, de reprimirme lo más posible, aunque ya sabía que era imposible", ha dicho, y ha subrayado que Cataluña sigue necesitando la independencia.

Ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no asistiera este miércoles en el acto de su retorno en el Parlament: "Humanamente, me sabe mal el vacío de Illa".

EMBAJADOR DE "LA CATALUNYA NORD"

Puig ha asegurado que la "Catalunya Nord" ha sido un bálsamo y ha afirmado que se ha implicado en entidades y ayuntamientos de la región con temas de cultura.

"Si yo antes allí era una especie de embajador de la cultura de la Catalunya Sud, ahora que estoy aquí, me gustaría hacer de embajador de la cultura de la Catalunya Nord aquí en el sur".

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