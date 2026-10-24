Porfi Fisac: “Hemos hecho un partido muy serio en Manresa”

Guardar

Manresa (Barcelona), 24 oct (EFE).- El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfi Fisac, ha remarcado que su equipo “ha hecho un partido muy serio en Manresa”, en el triunfo de los suyos en el Nou Congost por 81-99.

El entrenador segoviano se ha mostrado contento por sumar el triunfo en una pista complicada. “Hemos controlado en todo momento el ritmo del partido, y no hemos dejado que Manresa corriera como ellos saben. Hemos jugado con dos cuatros, y esa quizás ha sido la clave”, ha dicho.

PUBLICIDAD

“Hemos tenido la suerte que seguramente no hemos tenido en otros partidos. Manresa es un equipo que como local es muy fuerte, y aunque no hayan empezado bien, es un triunfo de mérito”, ha añadido.

Sobre la situación del Kids&Us Manresa, Fisac no ha querido alarmar sobre sus malos resultados. “Al final tienen un camino parecido al nuestro, con un calendario muy cargado, muchos viajes, diversas bajas importantes y muy pocos entrenos. Estamos faltos de entrenos, y eso se nota en los equipos”, ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/asc