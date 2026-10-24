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Omar: "Estamos con el entrenador"

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Santander, 24 oct (EFE).- Omar El Hilali, futbolista del Espanyol de Barcelona, ha afirmado, tras la derrota del conjunto catalán en El Sardinero (2-1) que la plantilla está con su técnico Manolo González y ha reconocido que muchos de los errores que han cometido en los últimos partidos son "cosas de jugadores" y no del entrenador.

El defensa del Espanyol, que ha comparecido ante los medios en la zona mixta de El Sardinero, considera que el equipo "estuvo bien" en la primera parte, pero en la reanudación, después de adelantarse en el marcador, se echaron atrás y permitieron remontar a los cántabros.

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Omar ha señalado que su entrenador es el primero en decirles que vayan a "por el segundo gol después de marcar el primero" y ha asumido que la responsabilidad de no hacerlo es tema de los futbolistas.

Además, aunque ha matizado que no quiere buscar excusas, a su juicio, el penalti no señalado en el área del Racing, por mano de Pablo Ramón, podría haber cambiado el sino del partido.

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Por último, el jugador marroquí cree que lo que necesita el equipo es "una victoria" que cambie la mala dinámica de las últimas jornadas y ha reiterado que en el vestuario apoyan a su entrenador. EFE

lhv/apa

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