“Narcea”, en busca de repetir el triplete de Critériums de “Robertiya” de 1989

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Madrid, 24 oct (EFE).- La potranca “Narcea” partirá mañana como favorita para el triunfo en los 1.600 metros del Gran Critérium, la carrera estelar para los ejemplares de dos años en el otoño del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Ya ganadora del Critérium Internacional de San Sebastián y hace pocas semanas del madrileño Sobrino-Critérium de Potrancas, de repetir éxito sería la primera yegua en lograr tan difícil triplete desde que lo firmara “Robertiya” en 1989.

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Propiedad de la bilbaína cuadra Martul y entrenada en Madrid por Miguel Alongo Roldán, “Narcea” no sólo cuenta en su palmarés con esos dos prestigiosos triunfos.

La hija de “Cotai Glory” e “Inuk” ha salida a la pista en cinco oportunidades y se ha impuesto en cuatro, para un total de 52.745 euros en premios.

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Este domingo, de nuevo con la monta del cántabro Alejandro Gutiérrez Val, podría sumar otros 24.000 de cruzar la meta en primera posición.

Cinco de sus seis rivales son también ya ganadores. Y “Reina Sioux”, potranca que aún no ha alcanzado esa condición, terminó segunda de “Narcea” en el Sobrino sin una cómoda recta final. Repite también en su silla Jaime Gelabert, en busca de la revancha.

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El macho “Elcano”, a su vez segundo de “Narcea” en el Critérium Internacional donostiarra, será otro de sus enemigos, con el checo Václav Janácek a los mandos.

La reunión, la octava del otoño madrileño, dará el banderazo de salida a las 11.15 horas con un hándicap de 1.800 metros de muy abierto pronóstico. El momento de forma de “Mon Pote Leo”, “Marie Jane” o “Zama” puede marcar la diferencia.

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En la misma distancia, la segunda carrera es la preparatoria para los aspirantes al Román Martín de mitad de noviembre (cinco de los participantes de mañana están inscritos en ese gran premio). “Gimme Love” y “Bruno”, cumplidores en este tipo de pruebas, tendrán apoyo en taquillas.

Las dos siguientes citas serán sendos hándicaps (carreras donde las opciones de todos los caballos se igualan, en teoría, con la escala de pesos: a más calidad, más kilos a portar). En los 2.200 metros del Infanta Isabel gustan “Nat Impact”, “Eolo” y “Turronera”. En los 1.200 del Hermanos Viñals, “Alhaurín”, “Lord Larache” y “Bolonia”.

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La quinta del programa es el Critérium, al que seguirá otra carrera para purasangres de dos años, de 1.400 metros, con “Zelrya” como baza más destacada.

Las mantillas de los caballos favoritos en las cinco pruebas que conforman el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 2 (Mon Pote Leo) – 3 (Marie Jane) – 5 (Zama)

2ª Carrera: 3 (Gimme Love) – 5 (Bruno)

3ª Carrera: 5 (Nat Impact) – 8 (Eolo) – 12 (Turronera)

4ª Carrera: 2 (Alhaurín) – 4 (Lord Larache) – 9 (Bolonia)

5ª Carrera: 2 (Elcano) – 6 (Narcea) – 7 (Reina Sioux). EFE

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