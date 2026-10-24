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Medvedev jugará ante Basilashvili la final de Almaty

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Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev y el georgiano Nikoloz Basilashvili se medirán este domingo en la final del torneo ATP 250 de Almaty (Kazajistán), disputado sobre pista dura.

Medvedev, número cinco del mundo, accedió a la última ronda del torneo tras la retirada del local Alexander Bublik, que solo pudo aguantar el primer set, que fue de 6-3 para el ruso, en poco más de 20 minutos.

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En la otra semifinal, Basilashvili, de 34 años, se confirmó como la gran sorpresa del campeonato, después de doblegar este sábado al griego Stefanos Tsitsipas, número 39 del ranking ATP y séptimo cabeza de serie del torneo. EFE

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