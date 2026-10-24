Medvedev jugará ante Basilashvili la final de Almaty

Guardar

Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev y el georgiano Nikoloz Basilashvili se medirán este domingo en la final del torneo ATP 250 de Almaty (Kazajistán), disputado sobre pista dura.

Medvedev, número cinco del mundo, accedió a la última ronda del torneo tras la retirada del local Alexander Bublik, que solo pudo aguantar el primer set, que fue de 6-3 para el ruso, en poco más de 20 minutos.

PUBLICIDAD

En la otra semifinal, Basilashvili, de 34 años, se confirmó como la gran sorpresa del campeonato, después de doblegar este sábado al griego Stefanos Tsitsipas, número 39 del ranking ATP y séptimo cabeza de serie del torneo. EFE