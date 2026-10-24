Martín no podrá salir en la carrera de MotoGP de Australia tras caer en la esprint

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que ha sufrido una fuerte caída en la curva ocho durante la carrera esprint del Gran Premio de Australia de MotoGP, no podrá disputar la carrera del domingo en Phillip Island.

Martín, tras pasar por la clínica del circuito, salió de la misma por su propio pie y con el brazo derecho vendado y en cabestrillo, con una fractura del radio y quizás otra sin determinar en el mismo brazo. EFE

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