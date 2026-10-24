Martín no podrá salir en la carrera de MotoGP de Australia tras caer en la esprint

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que ha sufrido una fuerte caída en la curva ocho durante la carrera esprint del Gran Premio de Australia de MotoGP, no podrá disputar la carrera del domingo en Phillip Island.
Martín, tras pasar por la clínica del circuito, salió de la misma por su propio pie y con el brazo derecho vendado y en cabestrillo, con una fractura del radio y quizás otra sin determinar en el mismo brazo. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Todo lo que no se vio de los Premios Princesa de Asturias 2026: del error de protocolo de Patti Smith al espontáneo abrazo entre Letizia y la reina Sofía
La ceremonia de este año ha estado marcada por detalles muy humanos entre los miembros de la familia real
Embalses en España se encuentran al 57,20 % de su capacidad este 24 de octubre
La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un -0,63 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Tras las ‘casas patera’ que ocultan migrantes en Ceuta: “Siempre hay gente que se aprovecha de la situación”
La Policía Nacional ha intensificado su operación en la ciudad autónoma después del desalojo de los asentamientos de las playas
Receta de tarta de avellanas con tres ingredientes, sin harina ni mantequilla
Suave como una nube gracias a las claras de huevo montadas, este pastel es perfecto para el desayuno, la merienda o como base para rellenar y decorar
El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles
Desde Lisboa hasta Belgrado, el hartazgo frente a la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción política han desatado la mayor ola de movilizaciones sociales en el continente en los últimos años
MÁS NOTICIAS